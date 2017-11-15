Минлесхоз: Волки идут к белорусским деревням 15.11.2017, 14:56

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Численность серых хищников будут уменьшать.

Министерство лесного хозяйства констатирует, что в последнее время волки чаще начали появляться вблизи небольших деревень, поэтому численность этого хищника в отдельных регионах Беларуси будет сокращена, сообщает belaruspartisan.org.

По данным ведомства в 2016 году в республике охотниками было добыто 1,7 тысячи волков. При этом в Беларуси этот хищник не находится под угрозой исчезновения. В Минлесхозе также рассказали, что по результатам учета на 1 февраля текущего года в республике насчитывалось более 2,1 тысячи волков, в том числе около 1,4 тысячи – на территориях арендуемых охотничьих угодий.

"На основании полученных данных о численности волка определены области и административные районы, в которых необходимо осуществление первоочередных мероприятий по регулированию распространения и численности данного вида охотничьего животного", – сказали в ведомстве.

В частности, это Витебская, Гомельская и Могилевская области (Браславский, Городокский, Брагинский, Хойникский, Ветковский, Кормянский, Чечерский, Ельский, Речицкий, Лельчицкий, Краснопольский, Климовичский, Славгородский и Чериковский районы).

В министерстве также сообщили, что количество особей этого животного в Беларуси увеличивается из-за дороговизны организации охот на волка, но материальное охотников приносит результаты.

"Таким образом, мы можем говорить о том, что пользователями охотничьих угодий принимаются должные меры по сокращению численности волка, его негативного воздействия на жизнь, здоровье и имущество граждан", – констатировали в Минлесхозе.