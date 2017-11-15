Культурная столица Радзивиллов под Барановичами 15.11.2017, 15:15

Каких-то 300 лет назад местечко Полонечка переживало расцвет.

Сайт 34travel.me приглашает прокатиться в Барановичский район, чтобы открыть для себя богатое историческое наследие тихой деревни Полонечка. Сегодня жизнь в местечке максимально размеренная и спокойная, а ведь каких-то 300 лет назад Полонечка была настоящим культурным центром. Дворец Радзивиллов окружал прекрасный парк с искусственными водоемами, часовней и оранжерей, а в старинном костеле святого Юрия располагалась усыпальница княжеского рода. Именно в Полонечке находилась огромная коллекция произведений искусств, принадлежащая Радзивиллам. Рассказываем, что осталось в местечке от былого расцвета, и как сегодня выглядит заброшенный дворец Радзивиллов в Полонечке.

Из истории

Впервые Полонечка упоминается в XVI веке как маленький городок, принадлежащий роду Дуцяцких-Рудоминовых. В XVII веке поселение перешло в собственность Радзивиллов, которые решили здесь надолго обосноваться и развернули строительство семейного гнезда.

Возводить дворец в местечке начали во второй половине XVIII века по приказу драматурга и композитора Матея Радзивилла. Именно при нем Полонечка расцвела и стала настоящим культурным центром – говорят, здесь даже бывал российский писатель Фонвизин. Радзивилловский дворец было решено строить по примеру виллы Тривулзино на озере Комо, недалеко от итальянского города Белладжио. Так, в Полонечке появился целый дворцово-парковый комплекс в стиле классицизм с часовней, оранжереей и хозяйственными постройками.

После окончательного раздела Речи Посполитой, местечко оказалось в составе Российской империи. И Матвей Радзивилл решил уехать в прусскую часть Польши, оставив любимый дворец в Полонечке. Но пустовало здание недолго: дворец наследовал сын Матвея Радзивилла – Константин. И в начале XIX века Константин Радзивилл вдохнул в родительское гнездо жизнь. Новый владелец решил идти в ногу со временем и сделать дворец помоднее – по его распоряжению здание начали перестраивать в стиле ампир. Константин истратил все свое наследство на переделку дворца и оформление его интерьера. Именно тогда на фасаде дворца появились четырехгранные колонны, украшенные скульптурами древних философов, которые до сих пор делают постройку узнаваемой и уникальной.

На тот момент во дворце находилось огромное количество произведений искусства: часть родовой картинной галереи Радзивиллов, нумизматическая коллекция и обширная библиотека, в которой насчитывалось более четырех тысяч книг. Все эти ценности в 1869 году, после смерти Константина Радзивилла, вывез в свою польскую усадьбу Загже его сын Матвей. Он унаследовал дворец в Полонечке, но жить там не планировал.

Радзивиллы снова появились в местечке только в конце XIX века. Во дворец въехал внук Константина Радзивилла – Альберт Станислав. По его приказу ко дворцу пристроили широкую парадную лестницу и разбили зимний сад в неоготическом стиле. В 1919 году Альберт эмигрировал в Америку, а во дворец переехал его племянник Владислав. Владислав стал последним Раздивиллом в Полонечке. Он прожил здесь вплоть до начала второй мировой.

В 1943 году дворец горел, поэтому его первоначальная планировка с парадным залом, вестибюлем и лестницей не сохранилась. После войны здание восстановили и разместили в нем школу-интернат. Герб Радзивиллов с фасада, конечно же, убрали, оранжерею разобрали, а окна в галерее заложили кирпичом.

В 90-е годы у постройки провалилась крыша – капремонт делать никто не собирался. Школе-интернату нашли другое здание, а дворец оказался позабыт-позаброшен.

В 2014 году дворец Радзивиллов купила компания «Спецактивстрой-инвест», но так и не смогла найти инвестора для реставрации и выплатить всю сумму за покупку. Сейчас памятник архитектуры снова выставлен на продажу – 1 декабря 2017 года пройдет очередной аукцион. Дворец Радзивиллов в Полонечке попытаются продать со скидкой в 80 % от его первоначальной стоимости – всего за BYN 19 210.

Что сейчас

Современная Полонечка – тихая и спокойная деревня, куда редко заезжают те, кто интересуется судьбой старинной постройки. Располагается дворец Радзивиллов на главной улице поселения – узнаешь его с первого взгляда. У входа в бывший парковый комплекс сохранилась старая лестница – по ней и поднимайся к центральному входу здания. На фасаде дворца первым делом ищи те самые колонны с головами-скульптурами древних философов. Учитывая сложную судьбу здания в последние лет сто, просто чудо, что эти скульптуры так хорошо сохранились. К слову, такого декоративного элемента нет ни на одном дворце на территории Беларуси.

Попасть во дворец можно без проблем – двери открыты. Правда, сегодня его помещения выглядят довольно печально: ничего, кроме пустых серых стен и одиноких колонн здесь не увидеть.

Обойди замок вокруг и осмотри небольшую территорию, которая раньше была парком. Здесь можно увидеть полуразрушенную хозяйственную постройку, все остальное пространство вокруг выглядит довольно дико. Поэтому перед поездкой советуем взглянуть на эскизы Наполеона Орды с изображением дворца в Полонечке в период его расцвета – так будет проще визуализировать былой шик на местности.

Что еще посмотреть в Полонечке?

Костел святого Юрия

После того, как хорошенько исследуешь дворец Радзивиллов, пройди вперед по центральной деревенской дороге, чтобы увидеть настоящую гордость Полонечки – деревянный костел святого Юрия. Здание было перестроено в 1899 году и дошло до наших дней без каких-либо изменений. Неоготический костел отлично сохранился и сегодня регулярно принимает местных прихожан. Внутри храма можно увидеть иконы XVIII – XIX веков и ценную литургическую одежду ксендза, которая сшита из слуцкого пояса.

Водяная мельница

Еще одна местная достопримечательность будет интересна любителям развалин. Водяная мельница 1819 года сегодня выглядит как типичные руины – две стены из красного кирпича и, собственно, все. Находится мельница (а вернее то, что от нее осталось) в восточной части деревни, у дороги на Репчицы и Ишкольдь.

Как добраться?

На авто доехать до Полонечки совсем просто. Расстояние от Минска до деревни – примерно 120 километров. Большую часть пути нужно ехать по трассе М1 по направлению к Барановичам. Затем, не доезжая до Барановичей примерно 35 километров, свернуть по указателю к деревне Вольно, в семи километрах от которой и находится Полонечка. Координаты GPS: 53.3442, 26.2581.

Если выбираешь общественный транспорт, доезжай до Барановичей из Минска на поезде или электричке, которых на этом направлении полно. Там пересаживайся на автобус – он довезет тебя до деревни примерно за час. Только расписание прочекай заранее здесь.