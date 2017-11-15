В Украине Вторую мировую войну перестанут называть Великой Отечественной 2 15.11.2017, 15:23

Верховная Рада приняла поправки к закону о статусе ветеранов войн.

Депутаты Верховной рады приняли поправки к закону о статусе ветеранов войн, теперь в законе вместо словосочетаний «Великая Отечественная война 1941—1945 годов», «Великая Отечественная», «Великая Отечественная война и война с Японией», «Великая отечественная война 1941—1945 годов и Война 1945 года с империалистической Японией» будет использоваться только «Вторая мировая война». Соответствующая информация содержится в карточке закона на сайте украинского парламента, сообщает nn.by.

За принятие поправок проголосовал 241 депутат, против не выступил никто. Воздержались четверо. Не проголосовали 90 депутатов.

Этим же документом статусом участника боевых действий наделяются те, кто участвовал в событиях на Майдане в 2013—2014 годах и был внесен в список лиц, получивших ранения в этот период. Под действие этого положения не подпадают сотрудники милиции и военнослужащие.

Законопроект был внесен в Раду премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Закон вступает в силу на следующий за датой публикации день.