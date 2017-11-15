Белорусскому бизнесу предложили патриотические наклейки 1 15.11.2017, 15:41

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Активисты помогают белорусским продавцам и покупателям найти друг друга.

Сайт svaje.by собирает информацию о бизнесменах, которые обслуживают клиентов по-белорусски, благоприятно относятся к белорусскому языку, используют белорусский язык в рекламе и внешнем оформлению, поддерживают белорусские культурные проекты.

Активисты инициативы предложили новую программу - «Наклейки для бизнеса СВОЕ».

«Для сегодняшних белорусских реалий на потребительском рынке типичные две парадоксальные ситуации:

(1) наружная (фасадная) тонировка: вывески написаны по-белорусски, а внутри обслуживание происходит на других языках и белорусского не услышать, в результате чего белорусскоязычные потребители, которые пытаются общаться по-белорусски, получают отрицательный опыт;

(2) наружная реклама бизнеса и внутреннее оформление выполнено на русском, белорусскоязычный персонал, может, и есть, но белорусскоязычный потребитель, если он видит вывески на русском языке, то и сам общается на русском - особенно те, кто устал от борьбы за родной язык или просто еще не знает белорусский на достаточном уровне и чувствует себя не очень уверенно.

Наклейки для бизнесв СВОЕ решают обе эти проблемы.

Повесив такую небольшую наклейку (7 см в диаметре, на сантиметр меньше кредитной карточки) на дверь или другое видное место своего торгового объекта, вы даете потребителям знак, что здесь с белорусским языком нет проблем. Что тут можно и нужно разговаривать на белорусском, вас поймут и вам по-белорусски ответят», - говорят авторы инициативы.