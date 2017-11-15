Спасенного из Свислочи мальчика выписали из больницы 6 15.11.2017, 15:48

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9-летний школьник несколько дней пробыл в коме.

Сегодня 9-летнего Антона выписали из 2-й городской детской клинической больницы, сообщают «Минск-Новости». Мальчик несколько дней пробыл в коме.

– Предварительное решение о выписке было принято еще 13 ноября, – рассказала главный врач 2-й городской детской клинической больницы Лариса Сечко.

Напомним, субботу, 28 октября, в акватории Комсомольского озера из воды вытащили 9-летнего мальчика. Его отнесло на 15 метров от берега, но пятнадцатилетнему Виталию Титову, который в тот момент вместе с подругой гулял по улице Даумана, удалось вытащить ребенка на берег.

Антона передали бригаде скорой без дыхания и сердцебиения. Медики восстановили работу сердца, но несколько дней он находился в коме. 2 ноября вышел из нее и начал самостоятельно дышать.