Какой ценой Путина уберут с Донбасса 3 15.11.2017, 15:55

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Время действует против российского самодержца.

Россия будет вынуждена вывести войска с Донбасса, правда, до тех пор, пока Владимира Путина не принудят к этому, от Кремля можно ждать любых действий, включая эскалацию конфликта. Такое мнение высказал "Апострофу" главный редактор сайта "Информационное сопротивление", военный обозреватель Юрий Карин, комментируя итоги третьей встречи представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова.

Украина и ее западные союзники в лице США, Франции и Германии разработали совместную позицию по миротворцам. Они настаивают на внесении изменений в проект российской резолюции. Это касается количественного состава, расположения миссии по государственной границе и вывода российских войск.

Другой вопрос – какой ценой удастся принудить агрессора принять такую позицию. Тут надо понимать, что третья встреча переговорщиков прошла в очень сложное время, после провального визита Путина на саммит АТЭС (где ему было отказано в переговорах с президентом США Дональдом Трампом, - "Апостроф"), поэтому разговор с Сурковым не мог быть конструктивным из-за свежей обиды.

Но время действует против российского самодержца, которому желательно избегать каких-либо активных действий до перевыборов на очередной срок, то есть до марта 2018 года. Агрессору придется прислушиваться к пожеланиям стран, задействованных в процессе мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Особенно на фоне продления санкций за Крым и Донбасс и вступления с января 2018 года в силу новых, которые уже гораздо больнее ударят по российской экономике. Учитывая постепенную потерю сырьевого и оружейного рынков сбыта, экономические проблемы только усугубятся и могут спровоцировать социальный кризис в РФ.

В решении российско-украинского конфликта заинтересованы все. Естественно, в идеале Путина устраивало бы превращение Донбасса в зону замороженного конфликта путем размещения там российских "миротворцев" или контингентов стран-сателлитов по нынешней линии разграничения. Это наиболее комфортный вариант для оккупанта. Потому что в случае реализации предложений пула украинских союзников Кремлю придется в спешке выводить "ихтамнетов" и весь ржавеющий хлам, дабы не оставлять доказательств для будущих международных судебных прецедентов.

У международных посредников в лице США, Германии и Франции более жесткие подходы. Они будут пытаться добиться стабильности в отдельно взятом, в данном случае европейском регионе, поскольку нездоровые процессы на фоне российской агрессии и аннексии Крыма бьют и по Европе – это активизация сторонников Путина, финансируемых им националистических и неофашистских организаций, которые он использует для ведения информационных кампаний и продвижения сепаратистских движений внутри Европейского Союза, действуя таким образом на его развал. Вполне возможно, что завершение российско-украинского конфликта поможет стабилизации ситуации внутри самой Европы.

Режиму Путина важно уйти от санкций за агрессию в Украине, заплатив за это наиболее низкую цену, то есть оставшись при своем – возможности шантажировать наше государство посредством "особо статусного" марионеточного руководства ОРДЛО. Но возможности договориться в таком формате пока не предвидится. Потому Кремль собственноручно создает горячие точки по всей планете, пытаясь навязать мировому сообществу свои услуги по их стабилизации в обмен на российское влияние в том или ином регионе. Таким образом, разыгрывая и "украинскую карту" в получении для себя каких-то уступок, выторговывая смягчение или отмену санкций.

Очень большую ставку в Москве делали на северокорейскую проблему. По логике вещей, США, естественно, в первую очередь озабочены возможностью нанесения КНДР ядерного удара по территории Штатов или союзников, а вопрос Украины отодвинут на более дальние позиции и имеет менее важное значение. И может быть предметом торгов и уступок. Но ставка не сыграла. Союзника Путина принудят к миру, но в коалиции с Поднебесной.

Российский главковерх, естественно, сильно обиделся. О чем свидетельствуют отсутствие значимого прогресса в переговорах с Сурковым, гневная риторика российского МИДа и откровенные фейки от Минобороны РФ.

Под санкционным и дипломатическим давлением россиянам придется уйти с Донбасса. Но до момента, пока договорятся, от России можно ожидать любых неадекватных шагов – эскалации конфликта (после президентских выборов) и так далее.