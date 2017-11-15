В Слуцке отыскали игрока, который выиграл более $110 тысяч в лотерею 12 15.11.2017, 15:59

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Женщина сделала ставку на сдачу с кофе.

История всплыла неделю назад. Игрок сделал «Автоставку» в лотерее «Спортлото 5 из 36». То есть не сам выбирал числа, а просто поставил крестик в соответствующем окне. Явно к лучшему. Компьютер выбрал за него победную комбинацию. Ставка сорвала выигрыш в 225 247 рублей. Победителя долго не могли найти. Спустя недели поиски завершились успешно. Повезло жительнице Слуцкого района, пишет onliner.by.

Женщину зовут Мария Ростиславовна. Она поставила 1,5 рубля. Говорит, что узнала о своем счастье почти что сразу. Но какое-то время отходила от шока.

— С мужем не могли поверить такой удаче. Несколько раз сверяли все цифры. Для того чтобы убедиться, что джекпот действительно разыгран и победитель всего один, сходили на точку продаж, где делали ставку, и спросили у продавца. Но даже ему не признались, что выиграли. Сами до конца не могли осознать, что нам так повезло, ведь до этого мне удавалось угадать не более 3 цифр! Муж хотел обратиться за получением выигрыша уже на следующий день, а я же решила немного подождать и успокоиться.

Мария обозначилась только в субботу.

— Решила выпить на работе кофе, и осталась сдача, 2 рубля, увидела продавца и решила сыграть в «Спортлото 5 из 36», Заполнила игровой купон и отдала продавцу. Кто бы мог подумать, что эта «Автоставка» окажется настолько счастливой, ведь обычно комбинацию цифр я выбираю сама.

Мария первым делом собирается отправиться всей семьей на море.

Выигрыш налогом не облагается. Он передается победителю либо перечислением на счет в банке, либо наличными.