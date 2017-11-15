Мугабе согласился отречься от власти 10 15.11.2017, 16:21

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Роберт Мугабе

Фото: Reuters

Диктатора удерживают военные, его пресс-конференция состоится завтра.

Правитель Зимбабве Роберт Мугабе провел переговоры с военными, в ходе которых он попросил дать его жене Грейс Мугабе возможность покинуть страну, сообщает Африканское новостное агентство (ANA) со ссылкой на источник в сфере безопасности страны (перевод – interfax.ru).

В обмен на это Мугабе готов отказаться от власти, отметил источник. Возможной страной для бегства супруги президента агентство называет ЮАР.

"Мугабе договорился о возможности покинуть страну для Грейс, он сам готовится покинуть свой пост. Пресс-конференция состоится завтра во второй половине дня. Военные на самом деле держат президента и его охрану в неволе", - заявил источник.

Между тем, по данным источников британского телеканала Sky News, Грейс Мугабе покинула Зимбабве и бежала в Намибию.

В столицу Зимбабве Хараре из ЮАР вернулся отстраненный Мугабе вице-президент страны Эммерсон Мнангагва. Он бежал из Зимбабве после того, как стал получать угрозы. Теперь он намерен попытаться получить контроль над правительством страны.

Также агентство сообщает со ссылкой на источники об аресте нескольких министров в Зимбабве: министра правительства Савиора Касикивере, министра финансов Игнатиуса Чомбо и племянника Мугабе Патрика Жувайо, занимающего пост министра государственной службы.

Эти министры - влиятельные члены так называемой группы G40. Считается, что ее члены стремились так или иначе отстранить от власти наиболее возрастных политиков Зимбабве, еще участвовавших в борьбе за независимость страны. Предполагается, что это делалось, чтобы облегчить приход ко власти супруги Мугабе.

Ранее военные Зимбабве объявили об установлении контроля над государственными телеканалами, однако отрицали, что пытаются свергнуть президента. Они заявили, что их целью были "преступники, окружающие Роберта Мугабе, которые совершают действия, наносящие государству социальный и экономический вред".

Обеспокоенность в связи с ситуацией в Зимбабве выразил президент ЮАР Джейкоб Зума. Он направил на встречу с Мугабе и силами обороны Зимбабве нескольких министров. "Президент Зума поговорил сегодня с президентом Робертом Мугабе, который сказал, что он находится под домашним арестом, но чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении на сайте президента.

Агентство Associated Press отмечает, что утром в среду жители столицы Зимбабве Хараре обнаружили, что вооруженные военнослужащие патрулируют улицы. Западные СМИ также сообщали, что в городе замечено перемещение бронетехники. Сообщалось о трех взрывах в столице Зимбабве.

На прошлой неделе Мугабе отправил в отставку вице-президента Эммерсона Мнангагву, обвинив его в подготовке государственного переворота. Мнангагва пользовался поддержкой армии и рассматривался как потенциальный преемник Мугабе во главе государства. После этого наиболее вероятным преемником Мугабе считалась его супруга.