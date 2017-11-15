Бывший вице-спикер парламента Кыргызстана 10 лет не может вернуть €275 тысяч из Беларуси 7 15.11.2017, 16:37

3,714

Кубанычбек Исабеков уже 25 раз приезжал в Минск.

На минувшей неделе известный киргизский политик и бизнесмен Кубанычбек Исабеков в 25-й раз посетил Минск в надежде взыскать с белорусской компании 275 тысяч евро. Однако за прошедшие 10 лет все его попытки не увенчались успехом, несмотря на то, что есть положительное решение суда, пишет tut.by.

Начало этой истории было положено в 2005 году, когда после одной из сельскохозяйственных выставок киргизско-немецкое совместное предприятие «Нарын», гендиректором которого является Исабеков, заключило договор с минской компанией «ВАЭМ» на поставку линии по переработке картофеля на сумму 260 тыс. евро.

— Деньги мы своевременно перечисли на расчетный счет белорусской компании, своим транспортом доставили оборудование из Минска в Иссык-Кульскую область, провели таможенное оформление, уплатили все платежи, провели погрузочно-разгрузочные работы, — повествует о тех событиях Кубанычбек Исабеков. — По условиям договора монтаж и запуск приобретенной линии должна была выполнить «ВАЭМ». К сожалению, два раза отправленные к нам за наш счет специалисты этого предприятия не смогли запустить линию, так как оборудование было укомплектовано нестандартное, с разных линий и не соответствующее технических условиям.

В подтверждение своих слов Исабеков показывает заключения Госстандартов Беларуси и Кыргызстана, Академии наук Беларуси о том, что оборудование не соответствует ГОСТам и техническим нормативным правовым актам Беларуси.

В те времена Исабеков был вице-спикером парламента Кыргызстана, часто приезжал в Беларусь по депутатским вопросам, пытался решить возникшую коллизию мирным путем с руководителем «ВАЭМ» Виктором Емцем. Но, по словам киргизского бизнесмена, в один прекрасный день его белорусский коллега «стал избегать общения». Поэтому Исабекову ничего не оставалось, как в 2007 году обратиться в суд.

Процесс длился около двух лет. В итоге Хозяйственный суд Минска постановил расторгнуть вышеуказанный договор и взыскать с «ВАЭМ» 275 тыс. евро.

— Суд своевременно не выдал решение судебному исполнителю, а за этот период руководитель «ВАЭМ» вывел все активы, — утверждает гендиректор «Нарына». — В 2010 году судебный исполнитель мне позвонил и попросил расчетный счет, чтобы перечислить 57 центов. Я сказал, чтобы оставили себе. Других средств у белорусской компании не было.

В 2011 году «ВАЭМ» начала процесс ликвидации, который закончился 11 мая 2016 года, когда компания была исключена из единого госреестра юрлиц.

— Оказавшись в отчаянном положении, мы куда только не обращались в Беларуси: «парламент», посольство, МИД, Верховный суд, Комитет госконтроля, Генпрокуратуру, МВД. Просили силовые ведомства разобраться в ситуации, где видны признаки мошенничества и коррупции. Однако везде получили отказ, — говорит бывший вице-спикер.

В настоящее время в Экономическом суде Минска рассматривается иск «Нарына» о привлечении к субсидиарной ответственности Емца и его родственников по обязательствам «ВАЭМ». Однако то, как проходит этот процесс, не добавляет оптимизма Кубанычбеку Исабекову.

Стоит сказать, что Исабеков в свое время входил в партию бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, который с 2010 года находится в Минске и имеет прямые выходы на белорусского диктатора. Почему Исабеков не обратился к нему за поддержкой?

— Я не поддерживал с ним близких отношений, не входил в его обойму. Мы с ним давно не общались, — ответил бывший вице-спикер парламента Кыргызстана.

Виктор Емец настаивает на том, что «в 2006 году линия была запущена в эксплуатацию, в процессе производства были отобраны и опечатаны образцы готовой продукции производства «Республика Киргизия». Что было потом — вопрос к другой стороне.