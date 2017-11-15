БелЖД начала продажу билетов на поезд Минск-Варшава за €18 6 15.11.2017, 16:59

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Фото: vb.by

При покупке билетов в Беларуси будут оформляться два проездных документа.

Сегодня открыта продажа проездных документов (билетов) в сообщении Минск-Варшава. Как передает пресс-центр БЖД, в дальнейшем пассажиры смогут приобретать билеты за 60 суток до начала поездки, пишет vb.by.

При покупке билетов в Беларуси будут оформляться два проездных документа: один - от Минска до Бреста и второй - от Бреста до необходимой станции на территории Польши, аналогично при следовании в обратном направлении.

При покупке билетов в Польше будет оформляться один проездной документ на весь путь следования и две плацкарты с указанием конкретного места в поездах.

Приобрести проездной документ также можно через Интернет, причем на поезд № 728/727 Брест-Минск-Брест предоставляется услуга электронной регистрации на проезд. Для проезда в поезде №128/127 Брест-Варшава-Брест необходимо получить оплаченный проездной документ (билет) в кассе (в связи с отсутствием услуги электронной регистрации).

Из Минска поезд будет отправляться в 10.57 и прибывать в Брест в 14.31, в свою очередь из Бреста до Варшавы поезд будет отправляться в 15.23 и прибывать в Варшаву в 17.29 (по местному времени).

Из Варшавы поезд будет отправляться в 08.44 и прибывать в Брест в 14.39 (по местному времени). До Минска поезд будет отправляться из Бреста в 15.15 и прибывать в Минск в 18.49.

Пересадка пассажиров из поезда в поезд будет осуществляться на одной платформе Варшавской стороны вокзала станции Брест-Центральный.

По Беларуси будет курсировать современный моторвагонный подвижной состав с местами для сидения второго класса. По Польше - состав из вагонов с местами для сидения первого и второго класса.

Пограничный и таможенный контроль будет проводиться непосредственно в составе поезда Польских железных дорог.

Стоимость проезда в сообщении Минск-Варшава составляет 41,21 руб., при этом стоимость проездного документа может меняться в зависимости от курса евро на день покупки билета. Для детей в возрасте от 4 до 12 лет предусмотрена скидка на проезд - 50% от полной стоимости. Дети до 4 лет проезжают бесплатно без занятия отдельного места.

По территории Беларуси поезд будет делать остановки на станциях Барановичи-Центральные, Ивацевичи, Береза-Город, Оранчицы, Жабинка. Приобрести проездные документы (билеты) на проезд в международном сообщении можно в пунктах продажи Белорусской железной дороги, осуществляющих их оформление до станций Западной Европы, перечень которых размещен на сайте www.rw.by.

В Польше остановки предусмотрены в Тересполе, Малашевиче, Хотылув, Бяла Подляска, Менджинец Подляски, Луков, Седльце, Мрозы, Минск-Мазовецки, Варшава.

Следует отметить расписание прибытия и отправления поезда предусматривает возможность проезда пассажиров из Могилева, Витебска, Гомеля в Варшаву и обратно.

Данный проект будет способствовать повышению привлекательности железнодорожных пассажирских перевозок, удовлетворению спроса на проезд в международном сообщении, развитию туристических маршрутов.