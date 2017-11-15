«До дела Коржича не знали, что делать» 4 15.11.2017, 17:10

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Михаил Бевзюк

Родные еще одного солдата, который погиб в Печах, обратились в прокуратуру.

Михаил Бевзюк из Калинковичского района погиб в конце марта 2015 года, он почти полностью отслужил свой срок в учебке. История Михаила Бявзюка напоминает историю Александра Коржича. Окончил школу, техникум, не хотел «косить», добровольно пошел в армию, попал в Печи. Через пять месяцев вернулся в родную деревню неживым, передает «Радыё Свабода».

«Я раньше не знал, куда обращаться, что делать. В настоящее время в связи с делом Александра Коржича узнал, - рассказывает младший брат погибшего военнослужащего Юрий Бeвзюк. - Многие внимание обратили на Печи. Я надеюсь возобновить расследование смерти брата. Написал заявление в прокуратуру. Что дальше буду делать, пока не знаю».

«Позвонили из части, сказали, что небольшое чрезвычайное происшествие произошло»

14 ноября 2014 года 22-летний житель села Лисец Калинковичского района Михаил Бевзюк пошел в армию. Пошел добровольно, сам хотел служить. Обычный парень, увлекался охотой и рыбалкой, к армии отучился в колледже. Среди трех братьев Михаил был средним. Попал в Печи, отслужил полгода. Учеба почти закончилась, когда из части вдруг позвонили брату Юрию.

«Сказали, что небольшое чрезвычайное происшествие произошло. Что Миша повесился», - рассказывает Юрий.

Что происходило дальше, Юрий помнит плохо.

«Знаете, тогда такое состояние было, что я не понимал, что происходит, - рассказывает он. - Никто не понимал. У нас что-то спрашивали, а мы не могли ответить».

В родную деревню тело Михаила привезли военные. Опоздали, очень просили похоронить бывшего сослуживца быстрее, потому что они хотели вернуться обратно в часть. Родные даже не смогли проститься с Михаилом в доме.

«Мы хотели домой занести. Но военные не дали. Сказали, что они спешат обратно в часть. Прощались с братом на улице, - вспоминает Юрий. - На похоронах нам военные только сказали, что брат был лучшим заряжальщиком и стрелком в части. Говорили, что предлагали ему оставаться инструктором по стрельбе».

Перед отъездом они дали Бевзюкам около 500 долларов в конверте.

«Деньги просил пересылать. И чаще к нему приезжать»

Юрий Бeвзюк рассказывает, что брат не особо жаловался на службу. Только во время личных встреч упоминал, что в части плохая еда.

«Говорил, что плохо кормят, больше ничего. Это когда мы приезжали к нему, - рассказывает Юрий. - А по телефону ничего. Наверное, не хотел мать огорчать. Разговаривал с нами по громкой связи, другие могли слушать. А письма читали, наверное. Поэтому в письмах ничего не рассказывал».

По словам брата, история Михаила Бевзюка в чем-то напоминает дело Коржича. Он также часто просил пересылать ему деньги, говорил, что надо платить сержантом за доступ к телефонам.

«Около 50 тысяч старыми это стоило. Деньги мы ему почтой пересылали, - вспоминает Юрий Бевзюк. - Часто просил, чтобы мы приехали. И не только нас просил. Меня, мать, сестер. Даже дядю из Витебска просил приехать. Мы хотели 22 марта ехать к нему, но не получилось».

Расследование продолжалось более года

После смерти Михаила Бeвзюка Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту суицида.

«Доведение до суицида, убийства - эти версии даже не рассматривались. Только суицид», - говорит Юрий.

Примерно год назад семья Бeвзюков получила письмо, в котором говорилось о прекращении дела. Больше никаких официальных сообщений, согласно словам Юрия Бeвзюка, они не имели.

«Я не знаю, что произошло с братом, - говорит Юрий. - Понимаете, его нашли в сушилке. Помещение, в котором солдаты свои вещи сушат. Об этом нам военные сами рассказали. Согласно им, она должна быть закрыта. Потом мать ездила в часть, хотела посмотреть на место смерти Юрий. И она рассказывала, что буквально за углом у дверей сушилки стоял дневальный. Как он мог не заметить, что там что-то происходит? Непонятно».

15 ноября стало известно, что в следственном комитете возбуждена дополнительная проверка всех несчастных случаев в армии за последние 6 лет, от начала образования Следственного комитета.