Видеофакт: Жители Зимбабве празднуют победу над диктатором Мугабе 9 15.11.2017, 17:26

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Зимбабвийцы добились перемен в своей стране.

В интернете обнародовали видео празднования в Зимбабве отстранения от власти президента страны Роберта Мугабе.

Соответствующий ролик появился в Instagram.

Hokoyo!!! #zimbabwe #zimbabweans #military #harare #celebration #masoja #ngwena Публикация от Kudakwashe Mwareka Mwashayenyi (@kuda95) Ноя 15 2017 в 4:31 PST

Мугабе фактически руководил Зимбабве почти 40 лет - с 1980 года. Ситуация в стране обострилась после того, как президент уволил вице-президента Эмерсона Мнангагва, которого долгое время считали его вероятным преемником.