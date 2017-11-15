Видеофакт: Жители Зимбабве празднуют победу над диктатором Мугабе

Видеофакт: Жители Зимбабве празднуют победу над диктатором Мугабе9
- 15.11.2017, 17:26
- 3,204
Зимбабвийцы добились перемен в своей стране.
В интернете обнародовали видео празднования в Зимбабве отстранения от власти президента страны Роберта Мугабе.
Соответствующий ролик появился в Instagram.
Мугабе фактически руководил Зимбабве почти 40 лет - с 1980 года. Ситуация в стране обострилась после того, как президент уволил вице-президента Эмерсона Мнангагва, которого долгое время считали его вероятным преемником.