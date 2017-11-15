Козырек на стадионе «Динамо» не закроет от дождя каждого пятого зрителя 2 15.11.2017, 17:55

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Круговой козырек на обновленном стадионе совсем не покрывает нижние ярусы северной и южной трибуны.

На встрече с журналистами в Национальном пресс-центре, посвященной проведению в Минске матчевой легкоатлетической встречи Европа — США, журналист «Прессбола» задал вопрос о недостатках реконструкции стадиона «Динамо». В ответ министр спорта Александр Шамко сообщил, что корреспондент не может судить о реконструкции, так как не является строителем или архитектором.

Корреспондент «Прессбола» Сергей Версоцкий обратился к заместителю председателя Мингорисполкома Игорю Юркевичу с вопросом, как так вышло, что круговой козырек на обновленном стадионе совсем не покрывает нижние ярусы северной и южной трибуны, на что тот ответил, что впервые об этом слышит.

Но затем к ответу присоединился министр спорта Александр Шамко: «Вот вы оцениваете реконструкцию «Динамо» с такой критической точки зрения. Есть специальные технические требования. В чем вообще проблема? Вы что — строитель по профессии? Вы что — архитектор? Критиканством все могут заниматься. Нужна здоровая критика, а это — просто критиканство. Мы еще не сдали стадион, а вы уже говорите о том, что что-то там не перекрывает. Это ваши домыслы, не больше. У вас нет четкой аргументации по этому вопросу».

По предварительным расчетом, нижние ярусы северной и южной трибуны — это пятая часть всех посадочных мест. «Динамо» уже 9–10 сентября 2019-го примет этот матч встречи Европа — США, а летом того же года станет главной ареной II Европейских игр.