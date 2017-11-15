Виктору Калине пожизненно запретили выступления в Пружанах 6 15.11.2017, 18:09

3,012

Виктор Калина

Фото: Holiday.by

В местном Доме Культуры решили, что скандально известный шансонье больше никогда не выступит на их сцене.

Правда, причины не идеологические, а коммерческие. В ДК говорят, что Виктор Калина «кинул» их, пишет nn.by.

«Было дело — Калина просто не явился на концерт и никого не предупредил. Даже его администратор не знал, что происходит! — рассказала Елена Анатольевна, директор Дома культуры. — Потом мы в интернете читали, что в тот же вечер день рождения жены Калины отмечали где-то в Москве. Может, там он и находился — во всяком случае, точно, что не у нас».

Дом культуры вернул деньги за билеты зрителям и решил больше не сотрудничать с артистом.

«Любой ДК работает по следующей системе: 80% денег за билеты артисту, 20% — остаются в учреждении. Мы, конечно, вернули людям деньги за билеты, но они все равно очень возмущались, — сказала Елена Анатольевна. — Позже Калина обращался к нам, но мы отказались».

Кто конкретно сказал последнее слово и пожизненно забанил певца — местные чиновники или сама она, — директор решила не озвучивать.

Тот злосчастный концерт должен был состояться в 2011 году. Местная пресса писала о нем: сначала концерт отложили, потом музыканты все же приехали. Но вместо «шансонье» выступал совсем другой музыкант. Разочарованные люди уходили из зала.

Позже выяснилось, что вместо Пружан Калина выступал на дне рождения у жены российского «шансонье» Славы Мядяника, в клубе последнего.

После этого за последние 7 лет Калина выступал в Пружанах лишь однажды. Сам он неоднократно возмущался «баном», наложенным на свои выступления, назвав это «преступлением, которое стоит расследовать».

Напомним, Виктор Калина позиционирует себя как шансонье, но произведения его разных и взаимоисключающих жанров — за песней про блатную романтику на концерте может быть исполнена песня «про офицерскую честь».

Калина всячески восхваляет сепаратистов Донбасса, сам туда ездил и с оружием в руках, признавался в совершении уголовных преступлений.

Неоднократно публично и матом высказывался в адрес белорусов, которые не одобряют его творчество.