США готовы «увеличить цену» для РФ за агрессию против Украины 2 15.11.2017, 18:28

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США готовы поддержать усилия Украины по восстановлению территориальной целостности.

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил о готовности Вашингтона увеличить цену для РФ за ее агрессию против Украины.

Об этом Митчелл заявил в среду, 15 ноября, во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, пишет «Новое время».

В ходе переговоров стороны обсудили комплекс вопросов двусторонних отношений, в том числе и поддержку усилий Украины по восстановлению территориальной целостности.

"Помощник госсекретаря США подтвердил готовность продолжать поддержку усилий Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны и, в случае необходимости, усилить цену для Москвы за продолжение агрессии против Украинского государства", - сообщает пресс-служба президента.

Митчелл заверил, что США и в дальнейшем будут оказывать помощь Украине в ее усилиях по развитию и укреплению страны, а также дальнейшей координации усилий для обеспечения надежной и эффективной международной поддержки.