Николай Козлов: Якубович – это ширма для НКВД-шника Шуневича 12 15.11.2017, 18:39

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Николай Козлов

Подполковник милиции в запасе прокомментировал назначение Якубовича главной Общественного совета МВД.

4 ноября БелТА сообщила о том, что главой Общественного совета при МВД стал главный редактор газеты "СБ. Беларусь сегодня" Павел Якубович.

Сайт ucpb.org попросил прокомментировать эту новость подполковника милиции в запасе, заместителя председателя ОГП Николая Козлова.

- В новости БелТА упоминается, что в совет «входят выдающиеся представители отечественной науки, культуры и искусства, руководители крупнейших предприятий и гражданских объединений». Ну, как вам такая яркая фигура – Павел Якубович?

- С точки зрения работы в Общественном совете при МВД, эти люди «выдающиеся» в кавычках. По крайней мере, их безучастное, безмолвное нахождение в составе этого совета существенно подмочило их репутацию, если она и была. Хотя с логикой Павла Якубовича можно согласиться, когда он говорит, что «если милицию уважают и любят, то страна здоровая».

Теперь мы можем уверенно поставить диагноз, что страна у нас больная, потому что на сегодняшний день милицию боятся, презирают и ненавидят. На мой взгляд, повинно в этом, прежде всего, руководство МВД. которое по сути переформулировало главную обязанность милиции – защиту прав, свобод и законных интересов граждан в обязанность любой ценой обеспечить рост количества протоколов и штрафов.

Как результат, мы все чаще слышим публичные возмущенные рассказы самих сотрудников милиции о том, что они не могут смениться с суточного дежурства, пока не выполнят норму по штрафам и протоколам, и вынуждены в личное время этот «пробел» восполнять, зачастую грубо нарушая закон.

Возьмем хотя бы вот эти постоянные рассказы, как милиционеры сидят в засадах и штрафуют потерявших бдительность старушек (и не только), вина которых заключается только в том, что они вечером вышли за калитку без фликера. Или как поджидают вечерами возвращающихся из увеселительных заведений вполне адекватных граждан и, «на голубом глазу», пользуясь их доверчивостью, клепают протоколы обвиняя их в появлении в общественном месте в пьяном виде.

Подобных случаев беспредела десятки, сотни тысяч. Милиция, забыв о приоритете мер профилактики перед репрессивными, заняла отчетливую позицию карающего органа, который грабит людей и совершает насилие.

А эти безумные штрафы на фоне малых зарплат! Постоянно появляются сообщения об избиении задержанных граждан, что в принципе неприемлемо. А когда людей еще и задерживают по надуманным основаниям – это вызывает особое негодование людей.

Отдельно хочу сказать о превентивных задержаниях, сфальсифицированных административных и уголовных делах, лжесвидетельствах сотрудников милиции в судах в отношении политических оппонентов власти, которых режим причисляет к «пятой колонне». Все эти преступления и Лукашенко, и министр Шуневич и прошлый глава Общественного совета Давыдько могут смело записывать себе «в актив».

На этом фоне особенно цинично звучат слова Давыдько, который отметил «планомерную работу, проделанную за прошедшие четыре года деятельности совета, в том числе в плане улучшения имиджа сотрудников милиции».

Т.е. они 4 года, всем этим советом, состоящим из «выдающихся представители отечественной науки, культуры и искусства, руководителей крупнейших предприятий и гражданских объединений», безмолвно за всем этим безобразием наблюдали и имидж упырям улучшали, тем самым подзадоривая на новые подлые свершения.

- Как вы думаете назначение главой Общественного совета редактора «Советской Белоруссии» поможет милиции осознать ее проблемы?

- Я думаю, что так даже вопрос нельзя ставить. Вы видите принципиальную разницу между Давыдько и Якубовичем? Они только внешне разные, в остальном – братья-близнецы. Поэтому этот Общественный совет так и останется нужной власти декорацией, на фоне которой Шуневичу можно покрасоваться, а в случае нужды спрятаться.

Все эти тщательно отобранные самим Шуневичем «выдающиеся» люди, уверен, еще усердней будут работать над повышением имиджа. Понимаете, недаром туда назначают редакторов таких пропагандистских СМИ, которые закрывают глаза на все бесчинства милиции, на фальсификации в судах. Я далек от мысли, что эти люди чего-то не понимают или не знают. Они, конечно, все понимают, знают и сознательно закрывают на все глаза. У них достаточно информации, которой, по идее, им и надо заниматься – им и их СМИ – проводить журналистские расследования и возмущаться беспределом и безнаказанностью вместе с нами, возмущаться вместе со своей страной.

А они обеспечивают эту ширму, за которую периодически шмыгает вот этот министр, который не прочь – нет-нет, да и нарядиться в форму НКВД, который ведет милицию назад, в те, милые его сердцу, суровые времена. Понимаете, получается, что это – его суть. Мы видим, что с каждым годом милиция становится все более и более похожей на карательный отряд!

Многое из того, что милиция позволяет себе сегодня, еще 10-15 лет назад было неприемлемо. Сейчас получилось, что у нас сбились в какую-то банду и милиция, и прокуратура, и суд, – и все в одной связке, все повязаны круговой порукой. И этот Общественный совет, с этими людьми – они ведь не на Луне живут. Они живут здесь, видят все это. И на все это в лучшем случае закрывают глаза, а в худшем – пытаются оправдать. Поэтому общественный совет в этом составе ничего, кроме вреда, не принесет.

В моем понимании, Общественный совет всегда должен стоять в оппозиции руководству МВД. Его функции – не хвалить МВД, а находить те нарушения закона, которые совершает милиция. При том, что сейчас они приобрели громадные масштабы.

Совет не избирается, а назначается. Назначается тайно. Назначается из своих – и с целью прикрыть те преступления, которые совершает милиция по приказу режима.

Если это Общественный совет, то, наверное, выбирать его должны сами граждане, заинтересованные в хорошей работе милиции. Иначе сама идея Совета дискредитируется. Совет нужен не для того, чтобы помогать Шуневичу отбиваться и скрывать преступления милиции, избегать наказания за те или иные преступления, за превышение своих полномочий, за лжесвидетельство его подчиненных в суде и все остальное. А на сегодняшний день Общественный совет делает именно это.

Повторюсь, в Общественном совете должны находиться люди, которые относятся критически к деятельности МВД, которые видят и понимают, где происходит нарушение закона, громко об этом заявляют, чтобы добиваться исправления ситуации. Чтобы милицию в нашей стране не боялись-презирали-ненавидели, а уважали.