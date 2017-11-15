Политолог: Переворот в Зимбабве военные провели бескровно 17 15.11.2017, 19:02

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Военные в Зимбабве провели классический военный переворот.

Военные в Зимбабве захватили власть в стране. Все свидетельствует о том, что это классический военный переворот. Об этом в эфире «Громадського радио» заявил политолог-междунродник Илья Куса.

«Вопрос в том, будут ли они свергать президента, то есть менять его на другого, или они его оставят, и, например, вернут вице-президента, собственно, ради чего они и затеяли этот путч. Но по факту, да, военные захватили власть в стране. Я бы назвал это военным путчем. Сами они, конечно, не говорят о том, что это переворот. Они апеллируют к тому, что они не хотят сами захватывать власть. Хотя по факту это и происходит. Даже если они поставят гражданского, как своего ставленника, это все равно будет контроль военных над страной», — сказал политолог.

По его словам, переворот в Зимбабве военные провели бескровно.

«Большая часть СМИ сообщает, и я склонен этому верить, что кровопролития не было, то есть военные провели все бескровно. Аэропорты работают, в столице все более-менее спокойно, за исключением того, что на улицах несколько военных блокпостов и вокруг столицы стоят танки», — отметил Куса.

«То есть военные провели все эти действия без лишней крови. Скорее всего, это из-за того, что у молодежного крыла партии просто не было сторонников, в частности, среди национальной полиции. То есть это был главный риск – что полиция будет отвечать огнем. Но Национальную полицию просто разоружили, а начальника полиции арестовали», — добавил он.

Политолог также подчеркнул, что это длительный и тлеющий конфликт.

«Конфликт связан с тем, что жена правителя, которому уже 93 года, рвется к власти. Ее поддерживает молодежное крыло правящей партии. Это не нравится так называемой старой гвардии. Среди этой старой гвардии много бывших военных и ставленников военных. Одним из них был вице-президент Зимбабве. На прошлой неделе жена президента, которая фактически руководит страной, уволила его с поста вице-президента, и исключила из партии. Это не понравилось военным, потому что он был их ставленником. Он был мостом между президентом и армией. Буквально за день до этих событий на заседании Генштаба начальник Генштаба сказал, что они могут вмешаться в эту ситуацию, если не прекратятся «чистки ветеранов». Он имел ввиду вот этих вот партийных функционеров еще тех времен, когда Мугабе приходил к власти, и когда они его поддержали, обеспечив поддержку армии. Сейчас они пытаются убрать всех деятелей молодежного крыла, которые, по их мнению, хотят поставить армию под свой контроль», — объяснил Илья Куса.

Отметим, что, по последней информации, диктатор Зимбабве Роберт Мугабе заключен под домашний арест. Эту информацию подтвердил президент ЮАР Джейкоб Зума.

В то же время, BBC News со ссылкой на представителя правящей партии Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт сообщает, что супруга диктатора Зимбабве Грейс Мугабе покинула страну после захвата власти военными.