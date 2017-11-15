Вадим Иосуб: Среднему белорусу бежать в обменник не с чем 2 15.11.2017, 19:41

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Вадим Иосуб

Фото: onliner.by

Доллар перешел психологический барьер в 2 рубля: что происходит и чего ждать?

Курс доллара США в Беларуси преодолел психологическую планку в 2 рубля. 15 ноября он обновил годовой максимум и на очередных торгах составил 2,0057 белорусского рубля. Рекорд поставил и евро, стоимость которого выросла сразу на 1,5% и составила 2,3702 рубля, передает euroradio.by.

"На сегодняшний день корзина валют выросла на незаметные 0,04%, — поясняет эксперт Вадим Иосуб. — При этом, заметные движения отдельных валют связаны с тем, что происходит на внешних рынках. А здесь наблюдаются две тенденции. С одной стороны очень сильно растет евро по отношению к доллару — за сутки евро в мире подорожал на 2 американских цента, а это для таких валют довольно много. Одновременно с этим на российском рынке сильно падает российский рубль. И доллар, и евро в России выросли до уровня нынешнего августа. Поэтому теоретически получается, что белорусский рубль стоит на месте, а доллар и евро с одной стороны и российский рубль с другой движутся в противоположные стороны".

По мнению Вадима Иосуба, падение российского рубля обусловлено неэкономическими причинами, потому что никак не связано с ценами на нефть. Действительно, последние дни нефть марки Brent продается на рынке по довольно высоким ценам — более чем 61 доллар за баррель.

"Существует версия, что в конце года у крупных российских компаний ожидаются большие выплаты по валютному займу, поэтому они и скупают валюту, — продолжает экономист. — На поверхности лежит еще одна версия падения российского рубля — это результат ожидания новых американских санкций. То есть факторы не совсем экономические, а потому предсказать, как долго будет падать российский рубль, довольно сложно".

Экономист Леонид Заико убежден, что девальвация российского рубля, которая сейчас происходит, крайне негативно скажется и на белорусах.

"Из-за того, что Россия более гибко реагирует на ситуацию, нам будет сложнее удерживать жесткий обменный курс, — объясняет эксперт. — Но главное, что с падением российского рубля автоматически дорожает белорусская экспортная продукция. Пока что у нас на внешних рынках продажа шла неплохо, она увеличилась на 19%. А дальше ситуация будет развиваться традиционно: мы будем вынуждены снижать расходы и делать нашу продукцию конкурентоспособной. А это уже задача предприятий".

По мнению Вадима Иосуба, в Беларуси доллар перестанет расти после того, как перестанет падать российский рубль.

"Среднему белорусу бежать в обменник не с чем, так как лишних рублей в карманах нет.", — резюмирует экономист.

Если же решение обменять белорусские рубли на чужие деньги принято, то Леонид Заико советует покупать доллары и евро в равных долях. Тогда, убежден экономист, можно будет не обращать внимания на постоянную борьбу за первенство этих валют.