Польша первая в Европе по количеству созданных рабочих мест 3 15.11.2017, 20:05

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В этом году ВВП Польши, вероятно, превысит 4%.

Вице-премьер-министр Польши, министр развития и финансов Матеуш Моравецкий сказал, что в этом году экономический рост, вероятно, превысит 4%. В третьем квартале этого года рост ВВП составил 4,7%, передает «Радио Польша».

Он подчеркнул, что экономический рост зависит от деятельности правительства.

«Также на эти показатели повлияла наша Стратегия ответственного развития, а именно равномерное развитие, работа для каждого поляка не дальше 30-40 км от места жительства, чтобы не нужно было паковать чемоданы и уезжать в Лондон. Скорее наоборот, мы приложили много усилия, чтобы привлечь работников из Лондона», - сказал он.

Матеуш Моравецкий также отметил, что Польша занимает первое место в Европе по количеству созданных в сфере промышленности рабочих мест в этом году. С начала года наступило 225 тыс. человек. Занятость обеспечивали как иностранные, так и польские компании.