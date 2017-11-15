The Times: РФ с помощью Twitter пыталась повлиять на Brexit 2 15.11.2017, 21:00

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РФ использовала тысячи фейковых аккаунтов, чтобы посеять раздор в голосовании касаемо выхода Великобритании из ЕС.

Российские "боты" и "тролли" в Twitter распространили свыше 45 тысяч сообщений о Brexit за 48 часов до прошлогоднего референдума в Великобритании, сообщает The Times со ссылкой на исследования ученых из Университета Суонси (Великобритания), которые работали вместе с учеными из Калифорнийского университета в Беркли (США).

В ходе исследования, которое еще не опубликовано, ученые проанализировали более 150 тысяч российских аккаунтов в упомянутой соцсети и выяснили, что пик их активности пришелся на день голосования (23 июня) и день объявления результатов референдума о Brexit (24 июня). До 13 июня аккаунты, которые были частично киборгами (ботами, в деятельности которых частично участвуют люди – "24"), или полностью автоматизированными ботами, публиковали 1 тысячу сообщений в день, а 24 июня ими было распространено 39 тысяч твитов, говорится в статье.

Большая часть твитов, как отмечает британская газета, содержала призывы голосовать за Brexit, другая же – за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС. По мнению издания, Россия должна признать результат референдума в Британии дестабилизирующим для Европейского союза.

Следует отметить, что это не первые обвинения со стороны Великобритании в сторону России. До этого Британское агентство цифровой разведки (GCHQ) высказало подозрение, что ФСБ России могла использовать "Лабораторию Касперского" с целью выявления секретных зарубежных объектов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй раскритиковала российскую власть за желание посеять раздор на Западе, а глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Западу не стоит вознаграждать Россию заблаговременно.