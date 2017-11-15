закрыть
15 ноября 2017, среда, 23:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Демократы в Конгрессе объявили о начале процедуры импичмента Трампа

9
  • 15.11.2017, 21:33
  • 6,037

Президента США обвинили в нарушении Конституции.

Представители демократической партии в Конгрессе США в среду объявили о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, обвинив его в нарушении Конституции страны, передает «Голос Америки».

На пресс-конференции члены Палаты представителей Стив Коэн, Луис Гутьеррез, Эл Грин, Адриано Эспаллат, Марсия Фадж и Джон Ярмут заявили, что выступить с этой инициативой их заставило «беспокойство о национальной безопасности государства».

«Мы считаем, что президент Трамп нарушил Конституцию, и поэтому начинаем процедуру импичмента в соответствии с пяти пунктами обвинения», – заявил конгрессмен Стив Коэн.

В качестве причины для отстранения от власти авторы инициативы упомянули увольнение директора ФБР Джеймса Коми, нарушения так называемого Emoluments Clause, ограничивающего влияние иностранных правительств на внутреннюю политику США, а также действия, нарушающие принципы независимости органов правосудия и свободы прессы.

Утром в среду обращение группы конгрессменов было передано в Палату представителей.


Интервью

Андрей Санников: Мы обещали, и мы приведем Беларусь к демократии
Андрей Санников: Мы обещали, и мы приведем Беларусь к демократии
Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности
Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности
Стратегия Мацкевича: Десоветизация, белорусизация, европеизация
Стратегия Мацкевича: Десоветизация, белорусизация, европеизация
Наталья Радина: Все может измениться в любую минуту
Наталья Радина: Все может измениться в любую минуту