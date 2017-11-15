Белорусские баскетболистки уверенно обыграли сборную Эстонии 15.11.2017, 21:56

В квалификации к чемпионату Европы белоруски победили эстонок со счетом 80:63.

Белорусские баскетболистки обыграли команду Эстонии в квалификационном турнире к чемпионату Европы — 80:63 (23:18, 20:14, 22:18, 15:13).

Сборная Беларуси выиграла все четыре четверти в матче.

Центровая Виктория Гаспер набрала 20 очков, Александра Тарасова — 15, Екатерина Снытина — 13, Анастасия Веремеенко отметилась 10 подборами, а Мария Попова — 9 очками и 7 подборами.

Напомним, что в первом матче квалификации белоруски одолели в гостях Польшу — 70:62.

10 февраля подопечные Натальи Трофимовой встретятся дома с Турцией, после чего команды проведут второй круг.