Наталья Папкова - на свободе 2 15.11.2017, 22:08

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Наталья Папкова

Общественная активистка хотела попасть на концерт скандального шансонье Калины, чтобы выразить свой протест.

Наталью Папкову освободили из Отдела внутренних дел администрации Ленинского района Бреста. Об этом сообщила «Радыё Рацыя» сама общественная активистка сразу после своего освобождения:

- Когда я выходила из дома двое милиционеров меня задержали у подъезда. Не назвали себя, не сказали за что задерживают. Отвезли в Ленинский РОВД. Там требовали объяснений, что я делала в Минске на протяжении полугода. Когда они получили объяснения, они меня отпустили.

Наталья Папкова собиралась попасть на концерт шансонье Виктора Калины, который известен своими выступлениями на оккупированных сепаратистами территориях Донецкой и Луганской областей Украины, чтобы выразить свой протест. Примерно за час до начала концерта она была задержана, а отпустили ее в 20:40, как раз под конец выступления Калины. В милиции пребывание Папковой у них не подтвердили. Сам концерт шансонье охранял ОМОН.