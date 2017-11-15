Семейный подряд 15.11.2017, 22:59

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Фото: tut.by

Как энергетики распиливают платежи белорусов за коммуналку.

На фоне очередного повышения коммуналки Александр Лукашенко приказал убрать «весь лишний жир» с наваров отечественных энергетиков. С таким же требованием он выступал и четыре года назад, назвав Белэнерго «государством в государстве с элементами мафии и банды». Расследование «Белсата», однако, показало, что с тех пор энергетика стала еще более коррумпированной.

Очистка котлов и мазутных резервуаров, которые производят электричество и тепло в Беларуси — монополизирована частной российской фирмой Белкотлоочистка. Ее статус подтвержден письмом за подписью гендиректора Белэнерго Евгения Воронова.

Расследование, подтвержденное документами и свидетельствами топ-менеджеров частных и крупнейших государственных профильных предприятий доказывает, что государство переплачивает за работы Белкотлоочистки. И эта ситуация — характерная для всей энергетики.

Опыт «Белсата» в социальных сетях доказал коррупционные связи Белкотлоочистки с топ-менеджерами белорусской энергетики. Их дети занимают номинальные посты в этой российской фирме. Коррупционные связи выводят на гендиректора Светлогорской ТЭЦ Анатолия Липского и заместителя генерального директора Белэнерго Сергея Машковича. Сколько коррупционеры забирают с наших платежей за коммуналку и как высоко ведут эти схемы — смотрите в видео.