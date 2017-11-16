Трамп: Америка стала сильнее, чем когда-либо 3 16.11.2017, 7:31

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Дональд Трамп

Президент США отчитался о своем азиатском турне.

Президент США Дональд Трамп выступил с речью, подведя итоги своего самого продолжительного международного турне – поездки по странам Юго-Восточной Азии, продолжавшейся 13 дней, сообщает «Голос Америки».

Глава Белого дома подчеркнул, что в ходе поездки он «защищал и продвигал американские интересы».

«Везде, куда бы мы ни приезжали, наши зарубежные хозяева приветствовали американскую делегацию, включая и меня, с невероятной теплотой, гостеприимством, и, что самое важное, с уважением, – сказал он. – Это великое уважение стало еще одним доказательством того, что Америка вернула себе уверенность и подобающее положение в мире, и еще никогда не была более сильной, чем сейчас».

Дональд Трамп напомнил, что в ходе поездки он посетил «пять стран и встретился с десятками иностранных лидеров».

«Это был самый продолжительный визит американского президента в регион в последние четверть века», – подчеркнул он.

Глава Белого дома вновь напомнил об «ошибках», допущенных «другими администрациями» США, уточнив, что главной причиной этих ошибок «было нежелание защищать и продвигать интересы американцев и американских трудящихся».

Президент США рассказал, что, во время переговоров с лидерами иностранных государств, он обязательно рассказывал об экономических успехах Соединенных Штатов, приводя в качестве примера динамику рынка ценных бумаг и достигнутый экономический рост.

«Когда мы верим в себя, наши силы, наш флаг, нашу историю, наши ценности, другие страны также верят нам, – сказал он. – Когда мы относимся к нашим гражданам с уважением, которого они заслуживают, другие страны относятся к Америке с тем уважением, которого она так давно заслуживает. Во время наших поездок мир увидел именно это: сильную, гордую и уверенную в себе Америку».