Картину да Винчи продали за рекордные $450 миллионов 5 16.11.2017, 7:38

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«Спаситель мира» - единственная картина художника, находящаяся в частой коллекции.

Принадлежавшая российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» на торгах на аукционе Christie’s была продана за рекордную сумму. Покупатель предложил за нее $400 млн, общая стоимость полотна составила $450,3 млн, говорится в сообщении на сайте аукционного дома (перевод – rbc.ru).

Торги длились полчаса, стартовая цена картины была в четыре раза ниже — $100 млн.

Единственная известная картина да Винчи, находящая в частном владении, стала самой дорогой, из когда-либо продававшихся на аукционах. До этой сделки самой дорогой картиной, проданной в ходе публичных торгов, была работа Пабло Пикассо «Алжирские женщины» (1955). Она ушла с молотка в мае 2015 года за $179,4 млн. В ноябре того же года на торгах Christie's за $170,4 млн была продана картина итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная».

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Да Винчи написал «Спаситель мира» около 1500 года. Картина успела побывать в коллекциях королевских семей Европы и впервые была выставлена на аукцион Sotheby’s в 1958 году. В то время ее авторство еще не было окончательно установлено, и картину условно отнесли к «школе да Винчи». Покупатель заплатил за нее всего £45. Однако в 2011 году экспертиза установила, что «Спаситель мира» принадлежит кисти Леонардо да Винчи. Тогда же картина была представлена в национальной галерее в Лондоне в рамках выставки, посвященной художнику.

Дмитрий Рыболовлев

Фото: Panoramic / Zuma / TASS

До Рыболовлева картиной владел швейцарский торговец искусством Ив Бувье. Он купил ее за $80 млн, а перепродал Рыболовлеву за $127,5 млн. Впоследствии Рыболовлев обвинил Бувье в мошенничестве и обратился в суд. По мнению миллиардера, Бувье продавал ему картины по завышенной цене, из-за чего ему пришлось переплатить за них несколько сотен миллионов долларов. По этим обвинениям правоохранители даже задерживали Бувье, но он вышел под залог в €10 млн.

В 2017 году в рейтинге Forbes 200 богатейших бизнесменов России Рыболовлев занял 15-ю строчку, издание оценило его состояние в $7,3 млрд.