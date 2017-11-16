Путин переговорил со своими марионетками из «ДНР» и «ЛНР» 11 16.11.2017, 7:50

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Правитель РФ позвонил главарям террористов по просьбе своего кума Медведчука.

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с главарями «ДНР» Александром Захарченко и «ЛНР» Игорем Плотницким вопрос обмена пленными. Об этом сообщил агентству РИА «Новости» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение лидера движения «Украинский выбор», представителя Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктора Медведчука о масштабном обмене пленными между украинской стороной и боевиками.

Песков добавил, что Захарченко и Плотницкий «в целом поддержали эту инициативу», однако обратили внимание на то, что нужно «дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны».

Издание РБК отмечает, что это первые телефонные переговоры Путина с главарями «ДНР» и «ЛНР».

15 ноября Путин и Медведчук встретились в Ново-Иерусалимском монастыре в российском городе Истре. Медведчук сообщил, что Украина готова освободить 306 человек и ждет от боевиков освобождения 74 пленных до Нового года. Путин пообещал, что обсудит этот вопрос с Захарченко и Плотницким.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.