Доллар по два рубля: когда больше? 24 16.11.2017, 8:36

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Фото: Reuters

Очередная психологическая граница пройдена.

Доллар, который рос почти две недели, в отечественных обменниках стоит уже более Br 2. Что происходит и чего белорусам ждать дальше? – эти вопросы обсуждает телеканал «Белсат» в своем репортаже.

Очередной рекорд побил и евро, который сейчас стоит Br 2,37

«С белорусским рублем вообще ничего не происходит. Стоимость валютной корзины колеблется в пределах плюс 5% к уровню с начала года на протяжении уже нескольких недель. При этом мы видим активные волны в отдельных валютах, и это результат того, что происходит на внешних рынках», — объясняет экономист Вадим Иосуб.

Примечательно, что доллар дорожает на каждых торгах еще с конца октября. Правда, отечественная валюта продолжительное время достаточно уверенно держала высокие позиции. Теперь же, по словам специалистов, происходит рост доллара к российскому рублю в России — в первую очередь с учетом западных санкций против Кремля и ожидания новых экономических ограничений. С учетом того, что отечественная корзина валют привязана к российской валюте, в Беларуси и происходит рост курса доллара и евро, и снижение курса российского рубля.

Так что, в девальвации виновата Россия?

«На уровне слухов идут активные разговоры о том, что некоторым крупным российским компаниям до конца года придется платить крупные валютные ссуды, и поэтому сейчас они заметно эту валюту покупают. Как долго продлятся эти факторы, сказать невозможно, а потому и очень трудно дать прогноз относительно белорусского рубля», — говорит господин Иосуб.

Нынешний рост американской валюты к российскому рублю в соседней стране идет параллельно с ростом доллара к белорусской валюте, а это свидетельствует о том, что отечественный рубль искусственно не сдерживают, а, значит, не следует ожидать разовой девальвации или введения налога на покупку валюты, как это уже было в конце 2014-го года.

Специалисты советуют придерживаться принципа диверсификации

Говоря на языке финансов, одну треть сбережений следует хранить в евро, еще одну — в долларах, и остальную часть — в белорусских рублях. Причем экономисты подчеркивают: не важно как, ставки по депозитам снизились, а потому отечественную валюту можно хранить и наличными.