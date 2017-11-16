Ученые разгадали одну из тайн пирамид майя 6 16.11.2017, 8:47

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Открытие было сделано на полуострове Юкатан.

Международной группой археологов был обнаружен тайный проход, располагающийся на полуострове Юкатан на территории древнего города майя Чичен-Ыцы. Находка ожидала ученых в пирамиде божества Кукулькана, пишет newsyou.info.

«Сквозь святилище мы можем наконец попасть в расположенное под пирамидой помещение, где мы однажды обнаружили заблокированный проход, который был закрыт самими майя», — заявил глава исследовательской группы Гильермо де Анда.

Согласно предварительным оценкам, вероятнее всего, ход, находящийся внутри гигантской ступенчатой пирамиды, ведет непосредственно к затопленной пещере, которую майя могли использовать, как помещение для осуществления жертвоприношений в своих, как известно из истории, достаточно кровавых ритуалах.

В пользу этой версии также говорит и тот факт, что ранее археологическая миссия уже нашла сотни человеческих костей на территории Чичен-Ицы. Именно эта находка позволила утверждать то, что здесь некогда происходила активная ритуальная деятельность.