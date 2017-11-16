Хирургическая коррекция диктатуры 8 16.11.2017, 8:56

5,383

Фото: Reuters

Как удалось без особых потрясений арестовать «засидевшегося» диктатора.

Вечером 14 ноября в столицу Зимбабве, город Хараре из разных воинских частей страны выдвинулась бронетехника. Сначала в городе якобы произошли три взрыва, а затем появились сообщения о захвате гостелекомпании ZBC. Уже 15 ноября стало известно об аресте министра финансов и домашнем аресте 93-летнего президента страны Роберта Мугабе, старейшего из пока еще действующих глав государства на планете, пишет «Новая газета».

Что происходит в Зимбабве?

После того, как 14 ноября военные захватили ZBC, жители Зимбабве увидели на телеэкранах человека в камуфляже, который заверил нацию: «его превосходительство президент и его семья живы и здоровы, и их безопасность гарантирована».

«Наша цель — только преступники вокруг президента Зимбабве, которые совершают преступления и вызывают социальные и экономические проблемы в стране, мы хотим добиться для них правосудия», — сказал военный. Позже агентство Reuters опознало в военном генерал-майора Мойо, главу тылового управления генштаба Зимбабве.

Зимбабвийская армия отказывается называть происходящее переворотом, а заявляет лишь о «бескровной коррекции». Источники издания News24 заявляют, что Мугабе уже договорился с военными о том, чтобы его супруга покинула страну, а сам он заявил о «готовности уйти в отставку». По информации BBC, жена Мугабе — Грейс — уже уехала из Зимбабве и сейчас находится в Намибии.

Предыстория событий

Поводом для конфликта между руководством страны и военными могла послужить отставка вице-президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы по прозвищу «Крокодил». В его обязанности входило кураторство по вопросам обороны, госбезопасности, юстиции, тюрем и Центрального банка.

Местные СМИ писали, что власти собираются обвинить Мнангагву в подготовке захвата власти. После отставки бывший вице-президент, по неподтвержденным данным, эмигрировал в ЮАР, откуда обвинил Мугабе в «узурпации власти». «Наша партия — не личная недвижимость для вас и вашей жены», — сказал Мнангагву.

На место Мнангагвы Мугабе собирался назначить свою жену Грейс, с которой у первого вице-президента был конфликт.

Роберт Мугабе и его жена Грейс.

Фото: EPA

Как рассказал младший научный сотрудник Центра исследования Африки Альберт Хаматшин, в последние два года Грейс Мугабе довольно активно вела политическое восхождение. Сначала она возглавила женское крыло правящей партии, чтобы в дальнейшем стать преемником президента. Однако основным преемником и сторонником Мугабе всегда называли Мнангагву.

При этом, отмечают эксперты, надо понимать, что в правящей партии существует несколько неофициальных фракций: представители «старой элиты» — ветераны национально-освободительного движения — и так называемая «группа 40» (люди, которые пришли во власть за те 40 лет, которые Роберт Мугабе бессменно занимал президентское кресло). Соответственно, «старая элита» поддерживает Мнангагву, а «поколение 40» — Грейс Мугабе.

В итоге, намерения президента произвести кадровые перестановки не устроили военных: командующий армией генерал Константино Чивенга объявил, что не допустит чисток в отношении своих единомышленников в правящей партии и выступил резко против назначения первой леди на пост вице-президента.

«Те, кто совершил переворот, представляют положение дел так: Грейс Мугабе пользуется своим положением и оказывает влияние на президента, чтобы решать политические задачи представителей «молодого» поколения партии», — поясняет Хаматшин.

По его словам, военные совершили «упреждающий удар», пока их позиции не пошатнулись.

Военные уверены, что страной должен управлять тот, кто участвовал в национально-освободительной борьбе, а именно Мнангагва. При этом Грейс Мугабе не пользуется уважением у старой гвардии, так как, по их мнению, она ведет «расточительный образ жизни».

Бежавший из Зимбабве Мнангагва уверен, что вернется в страну, чтобы возглавить ее. А Мойо уверяет с телеэкранов: «Как только мы выполним свою миссию, мы ожидаем, что ситуация вернется к нормальной жизни». Однако предупреждает: «на любую провокацию будет найден достойный ответ».

Кто такой Роберт Мугабе и как он пришел к власти

93-летний Роберт Мугабе — старейший в мире глава государства. Его обвиняют в многочисленных нарушениях прав человека и считают диктатором. Мугабе родился в Южной Родезии в 1924 году. В Африке Мугабе получал образование педагога, а потом выучился на бакалавра экономики в Лондонском университете.

Роберт Мугабе во время визита в Москву в 2015 году.

Фото: РИА Новости

Вернувшись на родину, Мугабе принимает активное участие в политической жизни и в 1964 году попадает на 10 лет в тюрьму за оппозиционную деятельность. Освободившись, Мугабе становится лидером Африканского национального союза Зимбабве, который участвовал в войне за независимость Родезии от британских колонизаторов.

В 1980, когда партизаны сложили оружие и были демобилизованы, в стране прошли президентские выборы, на которых победила партия Мугабе, сам Роберт стал премьер-министром, а Южная Родезия сменила название на Зимбабве. Семь лет спустя Мугабе сместил действующего президента Канаана Банану с его поста и упразднил пост премьер-министра. Еще десять лет спустя Канаан Банана был обвинен в сексуальном насилии и содомии и вынужден был покинуть страну.

На посту президента Мугабе начал проводить земельную реформу, получившую название «черный передел». Земли белых фермеров были реквизированы государством без выплаты компенсаций и переданы безземельным крестьянам и ветеранам войны за независимость.

В выступлениях того времени Мугабе называл граждан европейского происхождения «врагами народа, укравшими земли у коренных жителей». В 2002 году Мугабе выгнал четыре тысячи белых фермеров из страны под угрозой тюремного заключения, за что попал под санкции Европейского союза.

Мугабе шесть раз избирался на пост президента Зимбабве, побеждая с большим отрывом от конкурентов на выборах, которые, по мнению местной оппозиции и представителей Евросоюза, проходили с многочисленными нарушениями. Лишь в 2008 году Мугабе проиграл в первом туре лидеру Движения за демократические перемены Моргану Цвангираи. Однако участвовать во втором туре Цвангираи отказался, сославшись на давление со стороны властей.

В 2016 году Мугабе заявлял в интервью, что намерен прожить до 100 лет и не собирается уходить на пенсию. Однако как считает политолог Григорий Голосов, власть Мугабе «фактически кончилась».

Нетрудно было предсказать, что события в Зимбабве завершатся именно таким образом, считает Голосов.

«Правителю неразумно опираться на силовой аппарат, потому что как только он делает «неправильный» шаг, по мнению силовиков, получается так, что власть пытаются свергнуть», — сказал политолог.

Он также считает, что в Зимбабве военные «не совсем свергли» Мугабе, его «вернут» на президентский пост, чтобы он восстановил отстраненного вице-президента Эммерсона Мнангагву, который и станет впоследствии новым президентом.