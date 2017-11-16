Стали известны новые подробности по делу отца Ксении Ситник 10 16.11.2017, 9:19

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Михаил Ситник

Бизнесмен Михаил Ситник подозревается в создании сложной «схемы».

15 ноября стало известно о задержании Михаила Ситника – отца той самой Ксении, которая некогда пела «вместе мы большая сила», и одного из руководителей компании «Имобиленинвест». Издание kyky объясняет, в чем обвиняют Ситника, и публикует разговор с человеком, у которого тоже есть претензии к Ситнику, но в дело они пока не вошли.

Начнем с самого начала: «ИмобиленИнвест» в 2013 году заключила с Мингорисполкомом инвестиционный договор на строительство ФОКа на пересечении улиц Рафиева и Белецкого в Малиновке. Ситник и партнеры начали стройку в 2014 году и утверждали, что оздоровительный центр будет готов к сдаче в 2015 году. Но, видимо, что-то пошло не так: ФОК не открылся даже в 2016 году и до сих пор на месте, где уже вовсю должны качать мышцы, стоит просто коробка здания.

На протяжении нескольких лет о строительстве публично практически не вспоминали. Известия появились лишь в 2017 году: СМИ написали, что компания «ИмобиленИнвест», которая изначально называла себя только «застройщиком», в итоге начала продавать одни и те же площади ФОКа разным компаниям. В итоге «дольщики» (заявляли, что таковых больше 30) понапокупали одну и ту же территорию в Малиновке на 5,6 миллионов долларов (эту сумму никто не подтверждал). Тогда же кредиторы подали заявление о банкротстве «ИмобиленИнвест» в Экономический суд Минска. А партнеры Ситника обвинили его в махинациях.

Действие первое. Что происходило в ФОКе

Буквально несколько месяцев назад в редакцию KYKY обратился разъяренный молодой человек по имени Руслан, который представлял интересы еще порядка тринадцати человек. Он член локальной инициативной группы – потому представлял интересы местных жителей, которым продавали скидочные карты в недостроенный спортклуб. Только жаловался он не на «ИмобиленИнвест», а на ООО «АЗС-групп», директором которого тоже является Михаил Ситник. Впрочем, эти две компании сидели в двух соседних кабинетах в здании.

Чтобы вы не запутались, сразу поясним: именно «АЗС-групп» в 2016 году объявила об открытии на Рафиева спортивного клуба под названием World Class LITE – это известный бренд, который, видимо, достался Ситнику и его партнерам по франшизе российской компании. Откуда мы это знаем? Наш герой Руслан сообщил, что звонил в Москву и там ему рассказали об отзыве франшизы, так как «АЗС-групп» не выполнила свои обязательства.

«В рамках рекламной акции центр на Рафиева начал предварительную продажу клубных карт со скидкой. В ноябре 2016 года одна такая стоила 800 рублей», – начал своей рассказ Руслан. Парень сразу уточнил, что клуб обещали открыть 15 февраля 2017 года и все карты по скидке были проданы (по подсчетам молодого человека, всего купили около 500 таковых).

«После того, как первое открытие не состоялось, они (владельцы клуба) принялись обзванивать своих клиентов, предлагая либо продлить карту, либо дать такой же бонус другу на два месяца бесплатного пользования их клубом. Но самое главное, они обещали, что клуб откроется летом», – продолжил Руслан.

Летом зимняя история повторилась: открытие перенесли на осень. Когда пришел сентябрь, Руслан и другие, кто приобрел карту клуба, пошли искать застройщиков, а заодно и свои деньги по юридическому адресу «АЗС-групп» (ул. Тимирязева,72). Но так и не нашли. По номерам не дозвонились и ответов на электронные письма не дождались. И тогда решили объединиться в инициативную группу из обманутых вкладчиков в ЗОЖ. «На сегодняшний день у нас есть инициативная группа – это около тридцати человек. Но обманутых людей далеко не тридцать. Мы обсудили план действий, каждый из нас написал досудебную претензию в эту организацию. Многие из нас обращались в администрацию Центрального района – туда, где они зарегистрированы, но никакого результата мы не получили. Вот и вся история: денег нет, ничего не строится, люди заплатили, а клуб не открывается», – рассказал Руслан и вспомнил: «У них был нанят директор, который должен был все это (клуб) развивать. Но когда мы к нему обратились, он порекомендовал обращаться в суд – ему тоже не заплатили». Инициативная группа даже ходила на встречи с главой Центрального района, но там им сказали, что они (владельцы клуба) частники, и администрация района в таких случаях ничего не решает.

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В конце разговора с нами Руслан припомнил еще один интересный факт: «Недавно ко мне приходил парень, хотел на работу устроиться. Я спросил о прошлом трудоустройстве, но он ответил, что последние полгода работал без трудовой книжки. Оказалось, этот человек трудился в этом самом спортивном клубе: занимался внутренней отделкой. Ему обещали платить 200 долларов в месяц, он работал где-то полгода, но ни одной зарплаты ему так и не дали».

Кульминация. Расследование Комитета госконтроля

Михаила Ситника арестовали еще на прошлой неделе. Как сообщает замначальника отдела Департамента финансовых расследований комитета госконтроля Юрия Кардымона: «Выявлены факты хищений путем злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами ООО «ИмобиленИнвест» при строительстве и реализации нежилых помещений в составе строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса на пересечении улиц Рафиева – Белецкого в Минске».

Милиция выяснила, что владельцы того самого ФОКа действительно продавали одни и те же строящиеся помещения в Малиновке разным людям. Причем, всего по официальной информации компания Ситника заключила договоров на пространства общей площадью 7,3 тысячи квадратных метров, хотя, внимание: проектная площадь ФОКа чуть больше 5 тысяч квадратных метров.

Комитет госконтроля посчитал, что Ситник и партнеры продали помещений на 450 тысяч долларов.

Сейчас департаментом возбуждены дела по 4 части 210 статьи УК РБ «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями». Кроме Ситника, по этому делу проходит еще один подозреваемый. Пока нет точной информации, но TUT.by намекает, что у одного из компаньонов Ситника по «ИмобиленИнвест» Татьяны Троцкой телефон тоже недоступен.

Эпилог

Подведем итог: Михаилу и компании «ИмобиленИнвест» вменяют только продажу площадей ФОКа – на его задержание повлияли заявления обманутых бизнесменов и компаний, которых, судя по всему, «кинули» не на одну тысячу долларов. А претензии нашего героя Руслана и других «обычных» людей, которым Ситник и его партнеры должны по несколько сотен долларов, пока в деле не фигурируют. Вероятно, дело будет набирать обороты. И TUT.by уже нарисовал прекрасную доходчивую карту, на которой видно, что Ксения Ситник тоже имеет отношение к этой истории.