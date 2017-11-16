Ватикан выставит на торги подаренный Папе Римскому Lamborghini 4 16.11.2017, 9:25

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Вырученные средства пойдут на помощь христианам Ирака.

Папа Римский Франциск в ходе встречи с руководством Lamborghini получил в подарок автомобиль Lamborghini Huracan, сообщает interfax.by со ссылкой на радио Ватикана.

Автомобиль оформлен в традиционных цветах Ватикана: на белом фоне нарисованы золотые полосы. Понтифик оставил на Lamborghini свою подпись.

Святой престол объявил, что автомобиль выставят на аукцион Sotheby's. Вырученные от продажи средства будет распределять сам Франциск.

Часть средств пойдет на финансирование проекта по реконструкции равнины Ниневии, находящейся на территории Ирака. Ранее в этом регионе проживали христиане, благотворительный фонд Aiuto alla Chiesa che Soffre намерен построить комфортную среду для возвращения христиан в этот регион.

Также средства будут направлены движению «Ассоциация Иоанна XXIII», занимающемуся помощью женщинам пострадавшим от жестокого обращения и проституции. Кроме того, средства получат две итальянских ассоциации, оказывающим помощь жителям Африки.