Беспредел в Витебске: Водитель автобуса натравил на женщин милицию 42 16.11.2017, 9:47

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Иллюстрационное фото

Матери двоих детей заламывали руки, как на дыбе, из-за мороженого в сумочке.

«Подскажите, что делать, как найти свидетелей? Данные аудио-видео из автобуса и помещений ОВД «случайно» стерлись. Записи камер с площади у железнодорожного вокзала снимать отказываются. Заявление в ГУСБ МВД (от 23 октября) передано сначала в УВД Витебска, затем в отдел «профилактики». Жену пытаются обвинить в «неповиновении при задержании». Надежда только на свидетелей, а как их найти, через какие доски объявлений или СМИ, не представляю», — вот такое письмо-крик души пришло в редакцию vkurier.by. «Бесправие» — так назвал свое сообщение мужчина.

Что случилось вечером 17 октября в 21.20 в автобусе маршрута №35 в Витебске на остановке «Вокзал», журналистам рассказал Сергей, любящий муж и папа двоих девочек.

Приводим историю этой семьи, которая стала настоящим шоком как для мужчины, так и для сорокалетней женщины, полностью со слов Сергея:

«Вечером моя жена Наталья с напарницей ехала с работы от остановки «6-я гимназия». Обычно они едут на маршруте № 14, но этот автобус только что ушел. Был очень теплый вечер, и жена взяла с собой мороженое, только развернула — приходит автобус № 35, маленький «МАЗ», с одной входной дверью посередине. Женщины решили ехать с пересадкой на вокзале. Знаете, как это бывает, видишь свой транспорт и вскакиваешь в него, потому что очень домой хочется.

Только женщины зашли в автобус, как водитель начинает на них не просто повышать голос, а что называется, орать: «Выбрасывай мороженое или выходи отсюда, ты мне весь салон загадишь».

Жена заворачивает мороженое (!), кладет его в сумку (!), и женщины садятся примерно на четвертый ряд в автобусе. Когда они доехали до вокзала, двери открылись, Наталья подошла к водителю и попросила его назвать свою фамилию.

Водитель продолжил кричать:

— Пошли вон отсюда!

— Нет, ну теперь точно скажите фамилию, — попросила жена.

— Я сейчас милицию вызову!

— Ну вызывай.

— Я вызываю, буду Вас на телефон снимать.

— Снимайте, ради бога, скажите фамилию, и мы сразу выйдем.

Женщины садятся на третий ряд — водитель вызывает милицию.

Между тем, дверь в автобус открыта, то есть спокойно можно было бы встать и уйти. Но Наталья терпеливо ждала милицию в надежде как-то разрешить ситуацию.

Приезжает милиция. Сотрудники заходят втроем. Скорее всего, два из наряда ППС и участковый.

— Что такое?

— Вот, с мороженым

— А что с мороженым ездить нельзя?

Начинаются расспросы. Наталья лезет в сумку показать мороженое, а оно уже и растаяло. Показывает целое, но растаявшее мороженое:

— Видите, ничего не ела.

Водитель орет:

— Вот, они ели, мне салон загадили!

Мороженое все же потекло (что совсем не удивительно!). Наталья указала на это женщине, которая была в патруле, говорит, давайте выйдем вдвоем, выбросим, чтобы вы не подумали, что я хочу убежать.

Вышли, выбросили. Заходят назад, и видят такую картину: сидит участковый, диктует водителю:

«… в состоянии алкогольного опьянения, ругались матом, дебоширили, препятствовали движению автобуса».

Жена у меня ростом метр 54, весом 47 кг. Скажите, как препятствовала? На руль бросалась?

Милиция говорит Наталье: «Все, Вы задержаны».

— Извините, на основании чего? За мороженое и за то, что спросили фамилию?

— Водитель на вас написал заявление.

-Хорошо, давайте мы на него напишем заявление.

— Нет, мы ничего вам писать не дадим, выходите из автобуса.

Вызвали патрульную машину, приехал УАЗик, открыли дверь — садитесь. Напарница, уже пенсионерка, залезла, а Наталья спрашивает:

— Ребята, вы можете мне объяснить, за что? Что происходит?

Женщина-милиционер достала наручники и просто застегнула их на руках.

— Пошла в машину! — Наталье пришлось сесть в машину.

Я в это время был с детьми дома, девочки 10 и 13 лет. У жены одно кольцо у наручников сваливается, скорее всего, не до конца застегнула. Наталья достала из рюкзака телефон, набирает мне и говорит:

— Ты меня не жди, я в милиции, в наручниках.

Ну как бы отреагировали вы? Я бегу на остановку, благо, что с женой мы постоянно на связи.

Наталью привезли вначале на Димитрова, потом куда-то к Ботаническому саду. Тут она пропадает, на звонки не отвечает. Я прибегаю к Ботаническому саду — никого нет. Я набираю 102:

— Вы мне можете объяснить, что происходит? Куда вы увезли жену?

Дежурный с кем-то связывается, отвечает:

— Она оказала неповиновение. Ее везут на освидетельствование на алкоголь. Сейчас повезут в Железнодорожное отделение.

А было уже 23-15. Задержали ее где-то 21-30, второй час уже где-то катают в наручниках. Ну как бы вы себя при этом чувствовали?

Дежурный отвечает:

— Я тут ни при чем, идите и разбирайтесь.

Я раз двадцать набирал телефон жены — не отвечает. Оказывается, к этому времени у нее уже отобрали мобильник.

А что произошло? Женщин привезли в наркологию на освидетельствование. Открывают дверь — выходи. Наталья выходит и сразу крик:

— Кто тебе расстегнул наручники, где браслеты?

Подходят с двух сторон женщина-милиционер и мужчина из патруля, заводят руки за спину, застегивают наручники, но уже по полной, как только можно. Потом каждый со своей стороны берет за кисти рук и на прямые руки так, чтобы голова ниже колен опустилась, отрывают немного от земли, и каждый со своей стороны начинает пальцы на руках выламывать.

Жена в диком шоке, у нее руки потом синие были, судмед снимал суставы, лопатки. Вид такой, как будто ее на дыбу поставили. Повторяю, Наталья в диком шоке, от освидетельствования на алкоголь отказалась.

Наконец, по телефону ответила женщина-милиционер:

— Она задержана, домой мы ее не отпустим.

— На основании чего?

— Хулиганила, оказала сопротивление.

Где-то в два часа ночи жену «выкидывают» из РОВД на улицу, мол, иди жалуйся куда хочешь.

В Железнодорожном РОВД Наталья все время была в наручниках, женщина-милиционер обыскала ее, содрала цепочку и браслет, потом, когда возвращали вещи, говорят — подписывай, что мы все вернули. Телефон отключили так, что его потом нельзя включить было. Кинули все в сумку, мол, проверяй.

Сидя на лавке в отделении, женщины требовали бумагу и ручку:

— Будем писать заявление.

— На кого?

— Во-первых, на водителя, он нас оболгал, во-вторых, на ваши действия.

— Выйдешь отсюда — купишь, — вот такой был ответ.

Где-то в три ночи жена попадает домой, в восемь утра мы уже в прокуратуре».

Дело Сергея и Натальи находится на разбирательстве в МВД.