В Бундесвере разработали шесть сценариев будущего Европы и мира 16.11.2017, 9:59

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Немецкие журналисты ознакомились с секретным докладом.

Бундесвер разработал шесть сценариев развития событий в Европе с 2018 по 2040 год – от позитивного до наиболее негативного. Согласно одному из вариантов, Европейский Союз может перестать существовать из-за военной агрессии восточного соседа Беларуси.

Первыми секретный доклад увидели журналисты немецкого еженедельника Der Spiegel (перевод – belsat.eu), причем издание сообщает, что документ был принят во внимание министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен еще в феврале 2017 года.

Начали писать 102-страничный документ «Стратегический прогноз 2040» еще в 2015 году — по стопам российской агрессии в Украине, резкой дестабилизации безопасности в Европе и того, что некоторые аналитики на Западе и Востоке уже назвали новой холодной войной между Москвой и Вашингтоном.

Фото: AFP

Отмечается также, что это первый в истории подобный анализ влияния современных социальных изменений и международных конфликтов на возможное будущее со стороны немецких Вооруженных Сил. Как минимум первый из тех, которые попали в руки прессы.

Официальный представитель Министерства обороны Германии заявил, что доклад излагает вероятные события будущего, однако не называет, какие из них более вероятны.

История тревожного будущего

Первые два сценария «Глобальный Запад» и «Большое мирное пространство» — являются позитивными, третий описывает сохранение статус-кво.

Четвертый вариант будущего более мрачный. В нем сокращаются темпы роста мировой экономики, страны переходят от экономической глобализации к строению торговых барьеров. США постепенно перестают справляться с ролью глобального арбитра. Экономическое развитие Китая останавливается, из-за чего страна становится более нестабильной и агрессивной. В то же время Россия выигрывает из-за роста цен на сырье и проводит довольно вражескую политику.

Учения НАТО «Железный Волк II» в Литве в октябре 2017 года. Фото с сайта Минобороны Литвы.

Другой сценарий «Запад против Востока»: образуется конфронтация между США и Европой с одной стороны, и Москвой и Пекином с другой. Большие вооруженные конфликты не появляются, как и во времена Холодной войны, однако из-за экономических барьеров ухудшается экономическая ситуация. Зависимость от российского сырья и угрозы или «гибридные войны» со стороны Москвы заставляют некоторые страны Восточной Европы пойти «под руку» Кремля.

Наихудший сценарий, который видят немецкие аналитики — «Разрушение Евросоюза и Германия в состоянии реагирования». Они описывают мир, в котором «десятилетия нестабильности» разрушают существующую систему международных соглашений и ценностей.

«Евросоюз отказывается от расширения, государства выходят из этого сообщества. Европа теряет конкурентоспособность во многих сферах. Все более лишенный порядка, частично хаотический мир переживает конфликты, что радикально меняет ситуацию с безопасностью в Германии и Европе», — пишут авторы доклада.

Не только Москва

Аналитики отмечают несколько существующих тенденций, которые будут релевантными и в ближайшие десятилетия:

1. Население в Африке и Азии быстро растет, а в Европе стагнирует. Социальное неравенство и миграция ослабляют национально-культурную идентификацию европейцев.

2. Рост влияния негосударственных сообществ и организаций, государств с неевропейской культурой. Непрозрачность будущего в направлении Китая и России, распространение краткосрочных дипломатических соглашений, которые приводят к прогнозируемым конфликтам.

Болгарская полиция во время бунта мигрантов в одном из центров их размещения. Ноябрь 2016 года. Фото Reuters.

3. Относительное сужение экономической и финансовой мощи западных стран.

4. Новые технологии. Распространение интернет-технологий делает современные общества уязвимыми перед кибер-диверсиями и кибер-терроризмом, пропагандой в интернете. Новым фактором опасности становятся беспилотники, особенно миниатюрные.

5. Изменения в климате. Обострение конфликтов за земли с хорошими почвами и водными ресурсами на фоне экологических катастроф и ухудшения ситуации с сельским хозяйством в отдельных регионах.

Появление доклада в немецкой прессе вряд ли было случайным — военные и политики должны предоставлять СМИ информацию, чтобы граждане знали, перед какими вызовами стоят их государства.