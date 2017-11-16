Леонид Заико: Люди не бегают за бриллиантами

Леонид Заико: Люди не бегают за бриллиантами6
- 16.11.2017, 10:13
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Скачок цен в стране сдерживает только нулевая покупательная способность белорусов.
В октябре цены выросли по сравнению с сентябрем, пишет zautra.by.
Удерживать рост инфляции от резкого скачка позволяет низкая покупательная способность белорусов, считает экономист, руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.
— Если правительство не будет стараться «довести» зарплаты до 500 долларов, то будем находиться в состоянии равновесия потоков товаров и стоимостей. Будет идти процесс среднего уравнивания инфляционных процессов на всем таможенном пространстве, — говорит экономист.
При этом, как отмечает эксперт, у Нацбанка в последнее время заметна «дрожь в коленках» − он все же допустил увеличение денежной массы, и стратегия действий была не такой жесткой, какой могла быть.
На небольшой рост цен повлияло падение уровня потребления.
— Снижению роста цен помогло население, которое не работало на инфляцию спроса. Оно разумно отреагировало на сложившуюся ситуацию. Например, в сети ювелирных магазинов остается товарных запасов примерно на два года. Это значит, что люди не бегают за бриллиантами и не стараются накупить всякой всячины на имеющиеся деньги, — комментирует Леонид Заико.