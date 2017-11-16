Видеофакт: «Лада», буксируемая другой «Лада», врезалась в третью «Лада»3
- 16.11.2017, 10:21
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Инцидент произошел в этом месяце в Российской Федерации.
Портал Motor обратил внимание на видеоролик, опубликованный на канале RoadCams, пишет onliner.by.
Камера наружного наблюдения запечатлела, как буксируемая «Ладой» другая «Лада» врезалась в третью «Лада», стоящую на перекрестке. Еще немного, и авария превратилась бы в «квартет» — к перекрестку подъехала четвертая модель производства «АвтоВАЗ».
Обстоятельства курьезной аварии и место действия не уточняются. Известно лишь, что инцидент произошел в этом месяце. Пострадавших в ДТП нет. При этом в ролике видно, как один из участников аварии после столкновения зачем-то выскакивает из автомобиля, а потом забирается обратно (видимо, чтобы затянуть ручник).