закрыть
16 ноября 2017, четверг, 11:04
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеофакт: «Лада», буксируемая другой «Лада», врезалась в третью «Лада»

3
  • 16.11.2017, 10:21
  • 1,603

Инцидент произошел в этом месяце в Российской Федерации.

Портал Motor обратил внимание на видеоролик, опубликованный на канале RoadCams, пишет onliner.by.

Камера наружного наблюдения запечатлела, как буксируемая «Ладой» другая «Лада» врезалась в третью «Лада», стоящую на перекрестке. Еще немного, и авария превратилась бы в «квартет» — к перекрестку подъехала четвертая модель производства «АвтоВАЗ».

Обстоятельства курьезной аварии и место действия не уточняются. Известно лишь, что инцидент произошел в этом месяце. Пострадавших в ДТП нет. При этом в ролике видно, как один из участников аварии после столкновения зачем-то выскакивает из автомобиля, а потом забирается обратно (видимо, чтобы затянуть ручник).


Интервью

Андрей Санников: Мы обещали, и мы приведем Беларусь к демократии
Андрей Санников: Мы обещали, и мы приведем Беларусь к демократии
Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности
Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности
Стратегия Мацкевича: Десоветизация, белорусизация, европеизация
Стратегия Мацкевича: Десоветизация, белорусизация, европеизация
Наталья Радина: Все может измениться в любую минуту
Наталья Радина: Все может измениться в любую минуту