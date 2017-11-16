Рынок загородной недвижимости под Минском преподнес «сюрприз» 4 16.11.2017, 10:31

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Если отследить динамику продаж, то очевидно, что рынок еще далек от стабильности.

В 2017 году рынок загородного жилья Минского района показывает все более уверенный рост. При этом помимо бюджетной недвижимости, в рост пошел и элитный сегмент.

Согласно данным Национального кадастрового агентства, за январь-октябрь 2017 года в Минском районе была зарегистрирована 361 сделка по купле-продаже индивидуальных жилых домов. Это на 14% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года (316 сделок), пишет ej.by.

Если отследить динамику продаж, то очевидно, что рынок еще далек от стабильности. Основной рост загородная недвижимость демонстрировала в первую половину года. Причем, пик пришелся на июнь. В июле-октябре рост практически прекратился - 136 сделок в 2017 году против 132 в 2016-м - хотя октябрь опять поднялся на 33% в сравнении с октябрем прошлого года. Такое поведение рынка говорит о том, что продавцы и покупатели пока еще только нащупывают точки соприкосновения после беспрецедентного обвала прошлых лет.

Динамика поведения рынка загородной недвижимости

Важной отличительной особенностью 2017 года стало увеличение сделок в валюте - почти вдвое. Кроме того, значительно вырос и верхний ценовой диапазон сделок.

В 2016 году самый дорогой дом был продан за 340 тыс. долларов. За такую сумму, только в белорусских рублях, был продан двухэтажный коттедж в д.Тарасово Ждановичского сельсовета площадью 290 кв.м.

В 2017 году самый дорогой коттедж потянул уже на 400 тыс. долларов. За такую сумму, опять же в д.Тарасово был куплен двухэтажный особняк на 211 кв.м. А ведь год еще не закончился и вполне вероятно, будут зафиксированы и более крупные сделки.

При этом количество продаж со суммой сделки выше 100 тыс. долларов по итогам 10 месяцев 2017 года уже превысило показатель всего 2016 года. Эти данные говорят о том, что рынок действительно оживает и покупатели приобретают все более дорогое жилье.

В целом, если сравнить цены 2016-2017 годов, то здесь также виден рост. В зависимости от сегмента, он составляет от 5 до 15 процентов.

Очевидно, что с такими тенденциями рост рынка продолжится и дальше. В этой связи грядущий 2018 год станет весьма показательным.