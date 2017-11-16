Маккейн: Я возмущен сравнением российской пропаганды с зарубежными СМИ в РФ 1 16.11.2017, 10:45

Джон Маккейн

Сенатор-республиканец США выразил негодование новым законом о СМИ в России.

Сенатор-республиканец США Джон Маккейн от Аризоны, председатель Комитета по вооруженным силам Сената, выразил официальное негодование в связи с принятием в РФ закона о возможности признавать иноагентами неопределенный круг иностранных СМИ. По его мнению, нельзя сравнивать RT, распространяющий дезинформацию, и те честные зарубежные медиа, которые функционируют сегодня в России.

Newsader представляет полный перевод соответствующего заявления, размещенного на сайте сенатора. Оно стало ответом на то, что в Кремлем расценили в качестве симметричного ответа Америке, где власти потребовали от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента в связи с его явной пропагандой интересов российского режима.

"Россия Владимира Путина приближается к тому, чтобы придать международным СМИ статус «иностранных агентов», реагируя тем самым на просьбу Министерства юстиции США о том, чтобы телеканал RT, который разведывательное сообщество США назвало «основным международным пропагандистским центром Кремля», зарегистрировался в соответствии с Законом об иноагентах", — обозначил Маккейн.

"Будучи мировым лидером в области свободы слова и свободной прессы, Соединенным Штатам следует предельно ясно заявить: нет ничего общего между RT и медиа-сетями, такими как «Голос Америки»,«Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», CNN или BBC. Журналисты, работающие в этих медиа, занимаются поиском правды, опровергают ложь и привлекают к ответственности правительства. Пропагандисты RT препятствуют правде, распространяют ложь и стремятся подорвать демократические правительства для того, чтобы поддержать повестку Владимира Путина", — говорится в заявлении сенатора.

"Владимиру Путину не нужен оправдательный повод для того, чтобы расправиться с иностранными СМИ, поскольку ему не потребовалось никаких оправдательных поводов для убийства бесчисленных журналистов и политических оппонентов в течение последних нескольких лет. Путин знает, что наибольшая угроза его диктатуре — это истина и готовность истинных российских патриотов произносить ее и действовать в соответствии с ней", — объявил законодатель.

"Соединенные Штаты не должны уклоняться от защиты нашей демократии и назвать RT тем, чем он и является — пропагандистской сетью, и потребовать, чтобы этот канал зарегистрировался в Америке как иностранный агент. В то же время, вместе с нашими союзниками в Свободном мире, мы должны продолжать поддерживать право россиян на доступ к средствам массовой информации, желающим сообщать правду".