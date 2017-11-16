Шведы спасли уникального белого лося 1 16.11.2017, 10:54

Этим летом в Швеции в провинции Вермланд очевидцу удалось заснять белого лося в дикой природе.

Он мгновенно стал хитом интернета и феноменом среди шведов. Правда, не все его полюбили. После того как лось подошел к женщине, выгуливающей двух псов, она упала и получила травму, рассказывает Science Alert (перевод — onliner.by). Это стало поводом для полицейских открыть охоту на животное.

Некоторые местные жители так боялись белого лося, что не решались выходить на улицу. Но десятки тысяч шведов сплотились, чтобы спасти сохатого. Для этого была создана онлайн-петиция, которая в первые часы собрала 20 000 подписей неравнодушных.

Полиции потребовались всего сутки, чтобы изучить петицию, разглядеть общественный резонанс и отказаться от идеи нейтрализации лося. «С 6 ноября нам не поступали сообщения об агрессивном поведении лося», — заявили шведские правоохранители.

Всего в Швеции, по разным оценкам, проживает от 300 000 до 400 000 лосей. Сотня из них — белые.