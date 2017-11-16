Лидер оппозиции вернулся в Зимбабве 4 16.11.2017, 11:21

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Фото: AFP

Морган Цвангираи может получить власть после ареста диктатора.

После ареста правителя Зимбабве Роберта Мугабе в страну вернулся его политический оппонент, экс-премьер министр Морган Цвангираи. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, экс-премьер Зимбабве вернулся в страну, поскольку политики видят возможности для получения им власти. По информации издания, в Зимбабве также возвращаются два министра правительства страны.

Цвангираи участвовал в президентских выборах 2008 года и одержал победу в первом туре, однако в результате компромиссного соглашения о разделе власти Роберт Мугабе остался президентом страны, а Цвангираи занял пост премьер-министра.

Напомним, во вторник, 14 ноября, в Зимбабве начался военный переворот. Уже в среду стало известно, что военные удерживают президента Зимбабве Роберта Мугабе под домашним арестом. Также в ходе беспорядков, во время которых военные в Зимбабве захватили здание государственной телекомпании ZBC, был задержан министр финансов республики Игнатиус Чомбо.

Происходящее зимбабвийская армия отказалась считать военным переворотом. Случившееся она назвала «бескровной коррекцией». Диктатор и его семья, как заявили военные, находятся в безопасности.