Cемь фактов о «едином визовом режиме» между Беларусью и Россией 2 16.11.2017, 11:10

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Фото: transler.ru

Соглашение о взаимном признании виз может быть подписано уже до конца года.

До конца 2017 года Беларусь и Россия могут подписать соглашение о взаимном признании виз. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

На границе Беларуси и России нет таможенного и пограничного контроля для граждан двух стран. Визы зарубежным гражданам каждая страна выдает самостоятельно.

С 2014 года российские дипломаты заговорили о возможности появления единой визы «союзного государства» — мини-«шенгена» для двух стран. В марте 2015 года об этом сказал Владимир Путин. В сентябре того же года — премьер Дмитрий Медведев. Одна из главных проблем с идеей единой визы — в том, что Россия и Беларусь имеют разные режимы въезда с другими странами мира. Например, у России упрощен визовый режим с ЕС, а у Беларуси — еще нет. На следующей неделе рабочая группа белорусской стороны поедет к коллегам в Москву, чтобы еще раз обсудить и согласовать все спорные моменты.

Вопросов о том, как будет работать единое визовое пространство, остается немало. Tut.by собрал самые распространенные и попросил ответить на них начальника Департамента гражданства и миграции МВД Беларуси Алексея Бегуна.

Если у меня есть российская виза, могу ли я приехать по ней в Беларусь и наоборот?

— Да. Если у туриста есть российская виза, виза в Беларусь ему не нужна. Это же правило будет действовать и для тех, у кого есть белорусская виза: по ней они смогут въехать в Россию.

Сколько дней иностранец может пребывать на территории Беларуси по российской визе или на территории России по белорусской?

— Этот вопрос пока не согласован, идут дискуссии. То есть находиться на территории одной из двух стран вы можете, но период пребывания в течение года пока не определен, у нас действуют разные сроки. Например, сегодня россияне выдают свои визы с правом пребывания на территории России в течение 180 или 365 дней в году. Наше законодательство говорит, что по белорусской визе на нашей территории можно пребывать 90 дней.

Если я турист из страны, для которого в Беларуси действует «безвиз» на 5 дней, могу ли я въехать по нему в Россию?

— Нет. Если у вас нет российской визы и на вашу страну не распространяется безвизовый режим для въезда на территорию России, то попасть туда по белорусскому «безвизу» вы не сможете. Кроме того, в рамках «безвиза» вы должны выехать с территории того государства, в которое въехали, и не на территорию России.

Если у меня есть вид на жительство в России, я могу приехать в Беларусь?

— Можете. И наоборот, если у вас есть вид на жительство в Беларуси, вы можете поехать в Россию. Кроме того, это правило будет действовать и для тех, у кого есть разрешение на временное проживание в России или Беларуси.

Если человек попал в список лиц, въезд которым на территорию Беларуси запрещен или нежелателен, в Россию его тоже не пустят?

— Да, именно так. Но компетентные органы страны оставляют за собой право допустить на свою территорию гражданина, даже если он есть в списке лиц, въезд которым на территорию государства запрещен или нежелателен.

Единые визовые условия будут действовать, если въезжать в страны на любом транспорте?

— Да, распространяться условия будут на любые виды сообщения: железнодорожное, авиационное или автомобильное, — говорит специалист.

Кроме того, в документе определен список шести автомобильных дорог, по которым можно будет беспрепятственно въезжать с территории Беларуси в Российскую Федерацию и наоборот. Но список сейчас находится на стадии согласования, поэтому назвать дороги в МВД не могут.

Зачем это все Беларуси?

Некоторые политологи считают, что такое решение, с одной стороны, имеет свои плюсы для Беларуси: нивелируются, решаются возможные пограничные конфликты. А с другой стороны, это создает ситуацию, когда Беларусь ограничена в своей визовой политике.

Тем не менее, специалисты, работающие над соглашением, называют его одним из шагов формирования общего миграционного пространства. Кроме очевидной и действительно важной помощи в борьбе с нелегальной миграцией, белорусская сторона видит в этом и значительный рост туристического потенциала Беларуси и привлекательности для иностранцев.

— Маленькая Беларусь сможет выдавать визы на огромную Россию. Это несомненный плюс, — отмечает Алексей Бегун.