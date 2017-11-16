Станет ли инфляция в Беларуси галопирующей? 4 16.11.2017, 11:33

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В разгоне инфляции виноваты сезонность и государство.

Публикация данных о высокой октябрьской инфляции бурно обсуждается в отечественных СМИ.

Вanki24.by разобрались, стоит ли опасаться возврата старых недобрых времен со скачущими вприпрыжку ценами.

Действительно, потребительские цены выросли в октябре на 1,2%. Такого быстрого роста цен за месяц согласно Белстату не наблюдалось аж с февраля 2016 года. Что же стало источником инфляции?

В октябре 2017 года быстрее всех росли цен на платные услуги — на 2,1% за месяц. Параллельно с услугами на 1,3% увеличились цены на продовольственные товары. Если идти глубже, то окажется, что основной вклад в октябрьскую инфляцию внесли считанные позиции — овощи и жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Овощи за октябрь подорожали на 37,3%, что дало 0,54 п.п. из 1,2% от всей месячной инфляции. ЖКУ выросли в цене на 2,1%, что обеспечило 0,43 п.п. из 1,2% октябрьской инфляции.

Укрупненная позиция «овощи» подорожала за счет 3 мелких — огурцов (+117% к сентябрю), помидоров (+87%) и перца (+29%). Все эти овощи в условиях Беларуси посреди осени не дают урожай в открытом грунте и поэтому либо импортируются, либо продаются из теплиц. Такое подорожание теплолюбивых овощей происходит каждый год.

ЖКУ выросли в цене, так как с октября госорганы планово подняли тарифы для населения. Это тоже банальное сезонное явление. В общем, более 75% октябрьской инфляции лежит на «совести» погоды и властей.

Исключив данные факторы, мы получим месячную инфляцию всего в 0,3%, а не 1,2%. Кстати, по версии НБРБ, административно регулируемые цены и тарифы выросли за октябрь на 2,2%, сезонные цены на плодоовощную продукцию — на 9,5%.

То, что в разгоне инфляции виноваты сезонность и государство, хорошо видно по базовой инфляции. В октябре базовая инфляция приросла на 0,37% против 0,28% в сентябре. При расчете базовой инфляции не учитываются сезонные скачки цен на фрукты-овощи и госрегулирование.

То есть базовая инфляция дает представление, что было бы, если бы в ценообразование не лезли руками чиновники. Если годовой темп сводной инфляции ускорился с 4,9% в сентябре до 5,3% в октябре, то базовой, наоборот, замедлился — с 4% до 3,4%.

Чтобы исключить влияние на цены погоды и госаппарата, Нацбанк оценивает так называемую трендовую инфляцию. Данный индикатор очищен от сезонных и административных шоков и отражает инфляцию в среднесрочном периоде. Так вот, в октябре трендовая инфляция составила 0,6% за месяц и 3,7% — в годовом выражении.

Для сравнения: в сентябре годовая трендовая инфляция была равна 4%. Иными словами, налицо среднесрочное замедление роста цен.

На долгосрочном отрезке увеличение денежной массы почти полностью реализуется в росте цен. Однако 2 года подряд средняя широкая денежная масса растет медленнее, чем прописано в основных направлениях денежно-кредитной политики. Таким образом, и с этой стороны явной угрозы ускорения инфляции пока не имеется.