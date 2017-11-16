Горди Дуайер: Покажем в Китае максимум своих сил 16.11.2017, 11:57

Горди Дуайер

Главный тренер минского «Динамо» поделился ожиданиями от дальневосточного выезда.

Канадский специалист рассказал о настрое минского «Динамо» в матче КХЛ с «Куньлунем», пишет «Трибуна»:

– Наше решение проблемы — вылететь сюда как можно скорее и постараться максимально быстро адаптироваться. Думаю, сегодняшняя тренировка — ключевая для нас. Мы немного позднее, чем обычно, начали тренировку вечером, а утро посвятим восстановлению, чтобы быть готовыми к матчу.

- В этом сезоне «Динамо» на выезде живет по минскому времени. Почему вы считаете, что такой вариант — правильный?

– При таком подходе мы жертвуем утренней раскаткой, на нее просто не остается времени, но это комфортно для нас. Мы правильно распределяем нагрузки и восстановление, которое очень важно. Накануне матча мы провели хорошую, насыщенную тренировку, зато завтра сможем отдохнуть и провести собрания по тактике. Это лучше для нас, мы чувствуем, что сохраняем таким образом больше энергии для игры.

- Еще перед поездкой «Динамо» потеряло Александра Китарова, получившего травму. Как это повлияет на команду?

– Китаров — очень важный игрок для нас в этом сезоне. Он выходит на лед в ключевых моментах матча, играет против ведущих звеньев соперника, делает огромную работу в меньшинстве, а иногда — и в большинстве. Так что нам придется найти варианты, как его заменить, как перераспределить его игровое время, но, мне кажется, у нас есть ребята, которые готовы взять на себя дополнительную нагрузку.

- Вновь в команде Данила Карабань. Что скажете о нем?

– Нам требовалось увеличить глубину состава накануне этой поездки. И перелеты сложные, и матчи предстоят непростые, и того же Китарова мы потеряли. Для Данилы это отличная возможность зарекомендовать себя. Он здорово выступает в чемпионате Беларуси, показал хорошую игру за национальную сборную во время недавней международной паузы. Так что нам понадобится его энергия. Учитывая проблемы с «джетлагом», какой матч, по вашим ощущениям, будет самым сложным — в Шанхае, Владивостоке или Хабаровске?

Эта поездка ни для одной команды не складывается просто. Но это вызов, с которым ты неизбежно сталкиваешься в КХЛ и должен его принять. «Куньлунь» обладает очень сильным составом. В этом клубе есть игроки, которые могут решить исход любой встречи. Мы должны сыграть правильно тактически. Остальные поединки тоже простыми не будут. «Амур» проводит хороший сезон, особенно сильно играя дома. «Адмирал» тоже в последнее время играет неплохо. Поэтому нам нужно просто показать свой максимум, не обращая внимания на все обстоятельства, вроде расстояний и разницы во времени, – сказал Дуайер.