Синоптики рассказали о погоде на завтра 16.11.2017, 11:45

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Фото: БелТА

В Беларуси 17 ноября будет без осадков.

В пятницу будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу пройдут кратковременные осадки, в основном дождь.

В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман, слабый гололед. Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, днем будет 1-7 градусов тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.