Лукашенко назвал банкиров «жирными котами» 50 16.11.2017, 12:08

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Диктатор приказал работникам банковской сферы снизить себе зарплаты.

Лукашенко высказал удивление заработной платой банкиров и велел «привести ее в соответствие с развитием банковской системы», передает БелТА:

«Мое требование вы знаете - деятельность всех организаций, включая банки, а может быть, и прежде всего банков, должна быть результативной и максимально учитывать интересы национальной экономики», - заявил Лукашенко на совещании по вопросам эффективности управления в кредитно-финансовых организациях.

«Замечу, что мировая практика - это практика мировая. Мы часто говорим о том, что мы развивающееся государство и того уровня развития, в том числе кредитно-финансовых организаций, не достигли. Если не достигли, чего мы себе заработную плату начисляем по мировым практикам? Хотелось бы, чтобы банковская система не была, цитирую народ, «скопищем жирных котов».

Поскольку мы на пути к ним, давайте будем этому соответствовать по всем показателям, в том числе материального обеспечения самих организаций и их работников», - заявил Лукашенко.