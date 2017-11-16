Трамп и Путин готовят «прорыв» по Донбассу 8 16.11.2017, 12:30

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Фото: EPA

Стали известные важные детали переговоров Волкера и Суркова.

13 ноября в Белграде состоялась очередная встреча спецпредставителя Госдепаратмента США по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым. Тема все та же – прекращение военных действий на Донбассе и введение миротворческой миссии ООН на оккупированные территории. По данным источника "Апострофа" в украинской власти, в переговорах США и РФ наметился прорыв, более того, уже даже можно давать осторожные прогнозы о дате завершения конфликта на востоке. О каком сценарии завершения войны договариваются представители Дональда Трампа и Владимира Путина и каковы ожидания от их переговоров в Украине, выяснял "Апостроф".

Когда ждать миротворцев на Донбассе?

Третья по счету встреча Волкера и Суркова не дала конкретных результатов. Американцы привезли россиянам на рассмотрение 29 предложений по развертыванию контингента ООН к проекту резолюции Москвы по миротворцам, та согласовала только 3 пункта.

"Немного, конечно. Но все-таки три - не ноль. Лучше, чем ноль", - прокомментировал Сурков результаты переговоров.

Позже на сайте посольства США в России появилось совместное заявление сторон о том, что, несмотря на разное видение решения конфликта на Донбассе, переговоры продолжатся, а США и РФ проанализируют высказанные мнения. Кроме того, стороны сошлись на необходимости выполнения Минских соглашений.

"Единственным ключевым моментом, который обе стороны считают для себя приемлемым, является то, что объединяет США и Россию - это тезис, что основой должны быть Минские соглашения. То есть впервые прозвучало официально, что основой для введения миротворцев должна быть привязка к этим соглашениям", - подметил политолог Петр Олещук в комментарии "Апострофу".

Он задался вопросом, какой смысл этих встреч, если они не дают новых решений.

"По сути, мы возвращаемся к исходным положениям, которые были обозначены еще в Минских соглашениях. Тогда возникает вопрос, а в чем целесообразность введения самих миротворцев, если все сводится к выполнению соглашений?" - считает политолог.

При этом неизвестно, какие именно три пункта одобрила Россия. Никто из участников не стал озвучивать детали, а встреча снова прошла без громких заявлений.

"Я думаю, что три пункта, по которым было достигнуто какое-то соглашение, как раз не ключевые. А ключевые, которые касаются места размещения миротворцев и ряда других моментов, не были согласованы", - сказал "Апострофу" политический аналитик Андрей Бузаров. Он считает, что не стоит ждать скорого согласования позиций по важным вопросам.

Вместе с тем, по данным источника "Апострофа" в украинской власти, определенные договоренности США и РФ уже есть. Как минимум, американский президент Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин уже примерно понимают, как будет решен конфликт на Донбассе. И последняя встреча Волкера и Суркова - тому доказательство.

"Они договорились, у них уже есть проект резолюции (по миротворцам на Донбассе, - "Апостроф"). По сути, они уже перешли к его обсуждению. Это огромный прорыв. Сейчас Трамп и Путин, Волкер и Сурков обеспечивают работу над проектом американско-российской договоренности по Украине. Тот факт, что нас там нет, - а они уже обсуждают документы, а затем Волкер нас информирует и ставит перед фактом - это уже должно быть ключевым выводом", - говорит собеседник издания.

По его информации, на данный момент поддержан российский проект резолюции по миротворцам, который во многом отражает реализацию Минских соглашений в интерпретации РФ.

"И тот факт, что американцы подготовили 29 предложений, три из которых уже приемлемы, - это огромный прогресс. Главное - то, что они согласились, что, во-первых, Минск должен быть основой урегулирования, во-вторых, те проблемы, которые с нашей стороны выдвигались как невозможные для выполнения (то есть контроль над границей или выборы), решаются путем введения миротворцев ООН, в-третьих, решается вопрос, будут ли размещены миротворцы ООН на всей территории Донбасса или только на линии разграничения, а от этого зависит, будет ли у них многокомпонентный мандат с функцией развертывания", - рассказал источник "Апострофа".

В случае окончательного согласования резолюции, по его словам, вероятный сценарий развития событий может выглядеть следующим образом: первый шаг - контроль над линией разграничения сторон, второй шаг - принятие парламентом Украины законов о выборах, деоккупации Донбасса, третий шаг - развертывание на всей территории миссии ООН и проведение выборов, четвертый шаг - после проведения выборов фактически легитимизация местной власти в соответствии с законом, который касается особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО, пятый шаг - снятие миротворцев, допуск украинских войск к границе и функционирование отдельных регионов на Донбассе в соответствии с украинскими законами.

"Фактически об этом уже договорились США и Россия", - отмечает источник.

При этом, по его словам, могут возникнуть проблемы, если миротворцев разместят лишь на линии разграничения сторон, а ВР не проголосует по вопросам амнистии или выборов. В этом случае конфликт будет фактически заморожен: "Если же в мандат миротворцев запишут только проведение выборов на оккупированном сейчас Донбассе, то это будет самая большая угроза, потому что проводить выборы без доступа переселенцев, без доступа наших партий, без информационного доступа - это фактически возможность легитимизировать то, что там сейчас есть. В этом огромная опасность".

Также источник "Апострофа" прогнозирует, что проект резолюции по миротворцам могут принять до конца года, а к 2019-му есть шанс на окончательное решение вопроса Донбасса.

"Если до конца года примут резолюцию, то полгода будут изучать детали, как размещать миссию ООН. Это значит, что на осень следующего года начнется развертывание миссии. И как раз к маю 2019 года возможны выборы на территории ОРДЛО, а на октябрь - уже участие в выборах в ВРУ. То есть фактически Петр Порошенко сможет на следующие выборы идти под лозунгом мира, мол, он выполнил то, что обещал. А тот факт, что у нас будут фактически независимые образования, которые постоянно будут шуметь, это никого не интересует", - заметил собеседник издания, резюмировав, что от резолюции зависит, будет ли весь Донбасс под контролем Украины, либо же конфликт будет заморожен. Кроме того, очень важен вопрос о том, почему переговоры сейчас ведутся без Украины.

Вместе с тем, в украинском политикуме говорят о больших надеждах на переговоры и верят, что Владимир Путин уже готов идти на конструктивный диалог, а также принимать решения, необходимые для Киева.

"Я думаю, что они (США и Россия, - "Апостроф") будут находить компромисс. Потому что в феврале 2018 года США, в соответствии с законом о санкциях, должны полностью обнародовать все данные о кремлевской элите (закон о персональных санкциях, - "Апостроф"). Поэтому уступчивость России будет приближаться с каждым днем, вплоть до момента обнародования информации", - сказала "Апострофу" представитель президента в Верховной Раде и нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

Она убеждена, что немаловажным фактором является голосование во втором чтении за законопроект, касающийся деоккупации Донбасса, что позволит Украине двигаться дальше в вопросах введения миротворческой миссии и получения оборонительного летального оружия. Луценко не сомневается, что будут уступки со стороны Кремля.

А вот ее коллега по фракции Алексей Гончаренко подходит к вопросу иначе. Он пытается понять, о чем на самом деле думает Путин.

"Мы не понимаем одного: Путин серьёзно играет в эту игру и реально готов на миротворцев или тянет время и ждет президентских выборов (в марте 2018 года, - "Апостроф"). Если он внутренне готов, то у нас есть шанс. Но если он этого не хочет, то мы ничего не сможем сделать. И Волкер не сможет его заставить", - сказал политик "Апострофу".

Нардеп при этом уверен, что не стоит прекращать переговоры. Но нет смысла ждать появления миротворцев на Донбассе до президентских выборов в России.

Несколько иного мнения придерживается Андрей Бузаров.

"Как до президентских выборов маловероятно [размещение миссии ООН], так и после. Не стоит привязывать переговоры к президентским выборам, потому что от этого ничего не зависит", - подчеркнул аналитик.

Газ (не) остановит Путина

Однако одних только встреч недостаточно, чтобы переговоры давали желаемые результаты. Нужно также принимать другие меры, которые могут отрицательно повлиять на экономику России. По мнению внефракционного депутата и председателя Комитета ВРУ по иностранным делам Анны Гопко, все крутится вокруг российского газа.

"Украине нужно рассчитывать на то, что США помогут Европейскому союзу понять, что необходимо уменьшать экспорт нефтепродуктов и газа из России на рынки ЕС. Потому что самое слабое место Путина спрятано в том, что 75 процентов всех нефтепродуктов из РФ идут на рынки ЕС. И пока это не поймут в ЕС, Путин не будет сговорчивым", - поделилась нардеп мнением с "Апострофом".

"США и ЕС нужно выходить с новыми стратегиями. Потому что этот переговорный момент может быть бесконечным", – категорично заявила она.

Правда, по мнению Андрея Бузарова, такой вариант давления на Россию маловероятен.

"Я не согласен, что эти меры могут как-то воздействовать на Путина с точки зрения уступки. Возможно, такие меры можно использовать как форму наказания за факт агрессии на Донбассе, аннексию Крыма. Но с точки зрения того, что это даст результат, я не рассматриваю такой вариант. Это все зависит от позиции Путина", - подытожил аналитик.