В Чашникском районе на картошке таинственно погиб рабочий 3 16.11.2017, 12:39

2,910

Мужчина попал в транспортер картофелеуборочного комбайна.

В Чашникском районе мужчина попал в транспортер картофелеуборочного комбайна и получил смертельную травму, сообщила tut.by официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.

Инцидент произошел 13 ноября на поле возле деревни Шелковщина и агрогородка Малая Ведрень. Здесь убирали картошку. Трактором с картофелеуборочным комбайном ДР-1500 управлял 35-летний рабочий местного крестьянско-фермерского хозяйства, житель агрогородка Ольшанка.

Около 16.15 люди увидели, что трактор просто стоит в поле. В транспортере картофелеуборочного комбайна находилось тело рабочего. Каким образом оно там оказалось, неизвестно.

— На место происшествия прибыли следователи, эксперты и сотрудники госинспекции охраны труда. Они провели осмотр, назначили судебно-медицинскую экспертизу, — отметила Светлана Сахарова.

Следователи Чашникского райотдела СК опрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства инцидента.