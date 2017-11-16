Как путешествовать по всему миру почти бесплатно 4 16.11.2017, 12:53

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Шпаргалка полезных советов для начинающих каучсерферов.

Каучсерфинг для Беларуси – явление пока что не совсем обыденное. Не так много кто доверяет чужим людям настолько, чтоб остановиться у них, и не у всех есть возможность принять гостей у себя – то есть стать хостом, или хостером. Восемь белорусских каучсерферов разной степени опытности и разговорчивости поделились своими историями, а tio.by составил из них шпаргалку полезных советов, которая позволит относиться к каучсерфингу проще. Ну и не попасть впросак.

У зарубежных хостов на карте, где они отмечают страны принятых гостей, Беларусь часто оказывается белым пятном, окруженным закрашенными Россией, Украиной и странами Европы. Тем не менее, белорусские путешественники вполне успешно осваивают систему, по которой можно остановиться бесплатно в незнакомом городе у незнакомого человека.

Конечно, каучсерфинг не всегда связан лишь с положительными моментами, но путешественники считают его особой философией, и порой даже при наличии денег предпочитают остановиться у местного жителя, а не в отеле. Пожив по couchserfing даже единожды, можно получить достаточно богатый опыт. Кто-то из героев останавливался у незнакомцев только один раз, кто-то жил так в десятке разных стран. Но им всем есть что посоветовать.

Поиск жилья

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У Ксении Тарасевич – богатый и разнообразный опыт каучсерфинга: девушка останавливалась в Нидерландах, Швеции, Дании, Бельгии, Германии, Италии, Польше, Литве и Украине – и в некоторых из перечисленных стран не по разу.

«Складанасць знаходжання жытла залежыць ад рэгіёна, - делится Ксюша. - Напрыклад, у Нідэрландах гэта было складана, бо я толькі зарэгілася на couchsurfing, і не было ані водгукаў, ані чаго. Два месяцы шукала, усім пісала, але гэта не дапамагала. Потым ў роспачы напісала аднаму - "хей, як наконт піва ў Амстэрдаме?", і ён пагадзіўся. Я яшчэ раз праз год да яго ездзіла. А у Бельгіі вельмі-вельмі проста знайсці хоста. Ну мне, прынамсі. Кожны раз я толькі кіну ріквэст - і яго праз 15 хвілін зацвярджаюць. Лепота! У Берліне таксама нескладана. У Вільні, дарэчы, досыць складана было, я шукала пару дзён (думала, што адразу знайду). Ва Украіне было лёгка, львавяне абажаюць беларусаў. У Польшчы, дарэчы, няпроста, мне прынамсі. Гэта была адзіная краіна, дзе я не знайшла хоста ў горадзе ўвогуле (пра Вроцлаў гаворка). Не разумею, чаму так, горад жа вялікі. У Капенгагене я шукала тыдні тры, нават купіла сабе падпіску, каб прасцей знайсці было. И гэта спрацавала - мяне ўпісаў да сябе класны славак, які жыў у самым тусовым раёне Капенгагена.

У Беларусі, Украіне, Расеі, Малдове, Італіі, Бельгіі, Нямеччыне (напэўна, гэты спіс большы) вельмі лёгка знайсці хоста. У Беларусі - неверагодна проста, людзі будуць літаральна ірваць цябе на часткі. У турыстычных цэнтрах, тыпу Парыжа, Лондана, Стакгольма, Капенгагена, Барселоны - складана, бо там шмат жадаючых пажыць па couchserfing. Але ў мяне ёсць сяброўка, якая жыла ў нармальным месцы ў Парыжы тыдзень, і сябра, які знайшоў впіску ў Лондане. Усё магчыма!».

«Из провинциальных городов чаще и быстрее отвечают, чем из крупных. – Виктор и Маргарита путешествуют вместе, успели пожить по каучсeрфингу в нескольких городах Турции и не только. - Из крупных отвечают дольше, потому что в большие города ездят чаще, чем в провинциальные». Виктор отмечает, что, например, в Гродно почти все, кому он писал, сразу же отвечали.

Чем раньше найдешь жилье, тем лучше. Но в разумных пределах

Пожалуй, белорус вряд ли скажет вам, где он будет, например, через полгода. Но поиск жилья за день до поездки тоже может оставить вас наедине с вокзалом или дорогущим отелем – это зависит от толщины вашего кошелька.

«Мой первый опыт каучсерфинга был неудачным, - рассказывает Владислав Стахно, живший по каучсерфингу в Варшаве. - Мы с подругой поехали в Вильнюс, отослали кучу запросов и получили такую же кучу отказов. Да, мы сами виноваты, потому что начали искать за неделю до поездки. Если ты знаешь, что едешь через месяц, через два или даже через три – ищи хоста: чем раньше, тем лучше. Лучше написать, что не получается приехать, где-то за неделю до обещанного визита, чем за несколько дней судорожно искать жилье, в итоге ничего не найти, и потом вообще отменять поездку, если есть проблемы с деньгами».

«Мы передвигаемся автостопом, поэтому не знаем, когда попадем в город, - объясняют Виктор и Маргарита. – Но на сайте есть графа о том, как хост относится к горящим заявкам. И это хорошая подсказка, чтоб не получилось, что ты пишешь: «Я сегодня вечером хочу остаться», - а человек думает, что ты странный, надо было писать за неделю. Мы часто находим жилье прямо на подъезде к городу, но в идеале перед приездом хотя бы за 2-3 дня нужно искать жилье».

Срочный поиск: создавайте открытые запросы, мониторьте группы, пишите сообщения

«Сейчас, не имея платного подтвержденного аккаунта, можно отправлять 10 запросов в неделю. Я отправил все 10 и на все получил отказ, - вспоминает Владислав Стахно. - Но на сайте есть группы по городам, например, в Варшаве есть группа, в переводе с английского означает «Варшава последнее бронирование», я написал туда. Ответа не пришло. А можно еще создавать открытые запросы, когда ты пишешь, куда приезжаешь и в какой день, и просишь о приюте. Мне по такому запросу сами написали 3 человека, причем у них всех в профиле стояло «может быть, принимаю гостей» (в каучсерфинге есть три пометки – «принимаю гостей», «не принимаю гостей» и «возможно, принимаю гостей»). Логично, что с ограниченным количеством запросов не станешь посылать запросы тем, кто гостей, возможно, не принимает. А в экстренной ситуации лучше использовать все 3 способа одновременно – и кидать заявки, и писать в группы, и создавать открытые запросы».

Еще об одном способе искать жилье рассказали Виктор и Маргарита: «Обидно, когда кидаешь заявку, а на нее не отвечают. Поэтому мы делали так: писали в личные сообщения хостам, а уже тому, кто откликнулся, кидали заявку. Потом мы ему писали отзывы, он нам писал, и это тоже было плюсом. Это как этикет: ты пишешь, и тебе пишут в ответ. Ведь чем больше у тебя отзывов, тем больше шансов найти жильё или самому кого-то захостить».

Если все совсем плохо – поищите в соседних городах

«Моя первая «вписка» по каучсерфингу произошла несколько лет назад в Бельгии, - рассказывает Николай Заяц, который останавливался также в Италии, России, Украине и Польше. - Я организовал большое путешествие по Европе и планировал найти хоста в Брюсселе - именно туда прибывал мой автобус. Однако единственный человек в Бельгии, который подходил под мои критерии и мог меня принять, находился в городе Льеж. Бельгия – страна не самая большая, поэтому этот вариант меня вполне устраивал».

Найдите запасной вариант

«Несколько раз люди, которые меня обещали принять, в последний момент отказывались из-за каких-то трудностей, - продолжает Николай Заяц. - Поэтому я советую всегда иметь запасные варианты жилья, которые лучше запомнить или записать в блокнот – в поездках разное бывает».

В разных странах может быть «свой каучсерфинг»

«Когда мы ехали в Измир, отправили очень много заявок, но нам никто не ответил, - вспоминают Маргарита и Виктор. - Потом турки сказали, что каучсерфинг в том регионе то ли не разрешен, то ли не популярен. Зато есть тематическая группа в Facebook, и там проще найти. У них на FB в группе даже оставляют заявки, что просто могут покормить тебя или показать город».

«Всегда обращайте внимание на специфику работы каучсерфинг-сервисов в стране, которую планируете посетить, - советует Николай Заяц.- Например, в Украине самым эффективном сервисом для поиска хоста все-таки будет Студкауч.

Заранее обговорите, на сколько хотите остаться

«Сколько останавливаться, зависит от хоста, - объясняют Маргарита и Виктор. - Нужно заранее предупредить людей, на сколько едешь. Главное - не напрашиваться сразу на месяц и даже на полмесяца. Если чувствуешь, что можешь остаться – оставайся. Можно покупать продукты, готовить. Обычно все останавливаются на пару дней, а дальше как сложится. Например, один хост так расстроился, когда мы уезжали, что мы остались еще на несколько дней».

Отказ от жилья ни на что не влияет

Если вы не сможете приехать в обещанные даты или хост кажется вам маньяком со стажем, просто сообщите, что не приедете. То, что вы отказались, нигде в профиле не отразится и не повлияет на отношение других пользователей к вам.

«Я заранее написал, что если успею на автобус до другого города, то не останусь, - делится Владислав Стахно. - Хост сказал, что ничего страшного, просто по приезде в Варшаву попросил написать, успеваю или нет. Такие договоренности – в порядке вещей. Наоборот, это своего рода уважение – ты ценишь время человека и не хочешь, чтоб он зря ждал тебя».

Не пугайтесь, что придется много времени уделять хозяину, это заранее обговаривается. Никто не будет навязываться. Люди понимают, что путешественник был в дороге и устал, а некоторые даже указывают степень общительности в профиле.

Привезите небольшой презент (но это необязательно)

Ольга Нелюбович останавливалась в Болонье. Девушка считает, что если уж что-то везти, то это должен быть сувенир из вашей страны. «Это может быть банальная кружка, или вино, или какие-то украшения, если вы едете к девушке, - объясняет Ольга. - Будьте хорошими и вежливыми, и даже если произошли внештатные ситуации, не отрицайте свою вину и просто поступайте так, как вы бы хотели, чтобы ваши гости поступали с вами».

«Я не знал, буду ли останавливаться, поэтому на белорусско-польской границе захватил бутылку бальзама «Черный знахарь» на всякий случай», - признается Владислав Стахно.

«Не надо особенно париться по поводу подарка, просто не нужно быть жмотом, - объясняет Виктор. - Покупайте еду, готовьте и угощайте хоста. Не обязательно это должно быть что-то материальное: можно просто на гитаре поиграть - поделиться тем, что ты умеешь. Это своеобразные законы отдачи-принятия, не надо их нарушать».

«Я кепскі чалавек і звычайна падарункі не вязу па той прычыне, што лётаю лоўкостамі, - признается Ксюша Тарасевич, - і звычайна мой маленькі заплечнік заняты ноўтам і шмоткамі. Але калі другі раз я прыязджала ў Амстэрдам, то вырашыла купіць нешта Ар'яну (мой хост). Ён шмат п'е, і я не прыдумала нічога лепей, чым купіць яму бутэлечку 100 мл нейкай водкі».

Безопасность

Не нарваться на маньяка: читайте отзывы, смотрите фото жилья, переписывайтесь

По мнению новичков, безопасность - камень преткновения системы. При этом большинство каучсерферов убеждены, что о человеке можно все понять просто по анкете, отзывам и переписке. Да, звучит дико, и ваша мама бы точно такого не одобрила, но это работает вопреки всему.

«Даже если у человека нет отзывов, но заполнена анкета, то по ней и по манере общения можно сделать выводы о нем, - считает подруга Виктора Маргарита. - Когда мы выбираем людей, нас сразу отталкивают фотографии каких-то «альфа-самцов», которые пишут, что примут только девушек – одну или двух. Нужно читать анкеты человека, отзывы, смотреть фотографии. Потому что, например, в Турции многие используют каучсерфинг как способ знакомства с девушками».

Ольга Нелюбович – та самая, которая останавливалась в Болонье – ориентируется на рейтинг хостов: «У выбранного нами человека было 250 или больше отзывов. У него даже была галочка, что он верифицированный пользователь. Но моя подруга считала, что он может оказаться маньяком, хотя в итоге, конечно, все вышло совсем не так. Очень внимательно нужно выбирать человека: важно, чтоб он правильно назвал адрес, поднял трубку или мог оперативно ответить в фейсбуке. Посмотрите его профиль в фейсбуке, спросите про его семью. Вместо того, чтоб бояться, максимально соберите информацию про человека и спишитесь с ним заранее, расскажите, что хотите посмотреть в городе. В мире гораздо больше адекватных людей, чем сумасшедших маньяков. Нам повезло - мы жили в хорошей квартире, а хост показал нам классные места в городе».

Как и многие другие, Ксения Тарасевич тоже легко относится к выбору хоста: «Прынцып просты: каб не выглядаў як маньяк. Чытаю водгукі, і ўсё. Мне ўсё роўна, як выглядае хата, дзе яна знаходзіцца, колькі пакояў, як спаць. Нават ёсць мара впісацца ў які-небудзь прытон, проста каб адчуць атмасферу разгульнага жыцця! Яшчэ я звычайна гляджу, каб у чалавека рэйтынг адказаў быў высокі (вышэйшы за 80%), і каб не пазней за тыдзень таму на КС (каучсёрфинг – Прим.) заходзілі, гэта праверка актыўнасці профілю».

Владислав Стахно уверен, что каучсерфинг и вовсе может быть безопаснее, чем хостел: «Люди считают, что более безопасно ночевать в одной комнате с кучей незнакомых людей, о которых ты совершенно ничего не знаешь, чем у хоста, когда ты можешь почитать заранее об этом человеке. Плюс ты живешь часто в отдельной комнате и даже со своим замком».

Остановитесь у семейной пары

Виталий Арешко жил по каучсерфингу в Риге и принципиально искал молодую пару: «Я пользовался каучсерфингом впервые, начал поиски примерно за месяц. Ориентировался на пары моего возраста: мне кажется, они самые надежные. Написал где-то пяти разным ребятам. В письме важно показать, что ты ищешь в первую очередь интересного человека, а не его квартиру. Из всех пяти только одни отписались. Это еще неплохая ситуация. Я еще раз написал им накануне, и мы назначили встречу в городе. Жил я в пригороде, но хозяева оказались опытными хостами: дали мне карту, разметили места, где можно дешево поесть, рассказали про транспорт. Только погулять мы с ними не выбрались – были будни».

Анкета

Напишите интересные подробности о себе и всегда их читайте про других

«Когда пишешь заявку, чем больше ты напишешь о себе – зачем ты едешь, на сколько – тем больше шансов, что тебе придет предложение пожить, - объясняет Владислав Стахно. - И желательно подробно заполнить свой профиль. Даже если ты мало где был, пиши, что ты хочешь путешествовать, что тебе интересен новый опыт. Это реально помогает, а на пустой профиль будут сплошные отказы. И, конечно, запросы должны быть персонализированы: автоматически генерированные сообщения никому не нравятся. Если ты потратил свое время на написание запроса, люди это ценят».

«Я звычайна пішу, чаму я менавіта ў гэтага чалавека хачу спыніцца, - рассказывает Ксения. - Ну вось напрыклад, напісаў ён у профіле, што ўгарае па класнаму піву, і я такая "хееей, а давай-ка абменьвацца піўным досведам!". Ці любіць ён "Во все тяжкіе" - "ооо, і я люблю!". Ну і пішу трошкі інфармацыі пра сябе, прычым яна агульная і базавая - што я "ахайная, вясёлая і люблю тусавацца". А яшчэ абяцаю зрабіць дранікі, і некаторым нават рабіла».

Хост может спрятать в анкете «код»

Маргарита признается, что стала читать анкету полностью после того, как узнала, что хосты могут «прятать» там кодовые слова: «Я читала лайфхаки, и там говорилось, что некоторые хосты пишут где-нибудь в конце анкеты слово и просят его потом назвать. То есть ты будешь знать это, только если прочитал анкету до конца. Таким образом пытаются отсеять тех, кто не читает анкеты. Поэтому я теперь их всегда читаю. Да и просто идет в плюс, если ты можешь написать: «О, ты любишь медитацию? А мы тоже медитируем». Так интереснее: а то вдруг человек любит футбол, который ты терпеть не можешь? И смотрите, когда человек в последний раз был онлайн».

Но не увлекайтесь с сообщениями

«При нас хост отказал двум девушкам из Англии, которые путешествовали на машине, - вспоминают Виктор и Маргарита. - Было много людей, и он просто не смог их взять. Но они написали громадный текст, а это большая ошибка, когда ты слишком подробно расписываешь маршрут, будто это заготовленная статья. Слишком большой объем информации может отпугнуть. Возможно, если бы они не написали такой огромный текст, их бы взяли, но они просто отпугнули этим хоста».

Совет для пар: не создавайте общий профиль

Во-первых, хотя бы потому, что с двух разных профилей можно отправить в два раза больше заявок. А в них уже можно указать, что путешествуете со спутником или спутницей. И нужно заранее прочитать анкету хоста – там может быть указано, сколько человек он может принять и как относится к парам.

«Мая парада: не стварайце агульны профіль, - советует Ксения. - Я нават бачыла, што людзі пісалі ў профілях: «Не буду хосціць пары, здыміце сябе гатэль!».

Попросите друзей написать вам отзывы

«Когда ты у кого-то живешь, человек потом пишет тебе отзыв, - объясняет Владислав Стахно. - Чем больше отзывов в профиле, тем больше вероятность, что тебя примут. Поэтому в первый раз бывает сложно найти хоста. Многие просят друзей, чтобы те написали им отзывы. Мы не просили и, как оказалось, зря. А еще отзывы можно наработать, если хостовать, то есть принимать у себя путешественников. Но у меня не было такой возможности».

«Можна так зрабіць, - подтверждает Ксения Тарасевич, - бо водгукі падзяляюцца на два тыпа: асабістыя і ад людзей, у якіх ты жыла ці якія ў цябе жылі. Ну і для мяне водгукі сяброў нічога не значаць».

И не пугайтесь, если вам предлагают оставить ключи – это нормально

«Хозяин предложил просто оставить ключи, - вспоминает Владислав Стахно. - И мне надо было бы таким же образом передать их одной семейной паре из Минска, которые тоже останавливались у этого хоста. И когда я прочитал отзывы в профиле у этого парня, понял, что он часто так делает. И вообще в каучсерфинге это не редкость. В этой среде принято друг другу доверять».

«Наш хост не закрывал комнату вообще, - подтверждают Виктор и Маргарита. - Он просто спрашивал: «Вам куда-то нужно? Ну оставьте так, не закрывайте». Насколько я знаю, в Турции не распространено воровство в квартирах: обманывать – да, но не воровать. А в Камбодже наши знакомые зарегистрировались у хоста, который жил в особняке. Он уехал в командировку в Австралию и просто оставил им ключи. А там особняк огромный с бассейном!».

«Каучсерфинг как способ путешествия отличается возможностью узнать страну через носителей культуры, - подытоживает Николай Заяц, - которые, как правило, могут показать родную местность совершенно для нас непредсказуемо. Путешественники выделяют множество причин, по которым они выбирают каучсерфинг: экономия денег, повышение языковых навыков, знакомства с новыми людьми. Для себя основной причиной я определяю возможность получить живое общение с теми людьми, которые могут открыть страну такой, какой она является на самом деле, а не в географических книжках или туристических путеводителях».