Как выглядело бы самое дорогое жилье в Минске 4 16.11.2017, 12:59

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Апартаменты при экс-«Кемпински» подразделялись на три вида и предлагались бы полностью готовыми к проживанию.

Мало кто уже помнит, но в состав недостроенного комплекса у парка Горького на проспекте Независимости, который все называют экс-«Кемпински», входят два жилых корпуса с апартаментами. Предполагалось, что апартаменты можно приобрести и жить самому (получая при желании все те же услуги, что доступны постояльцам отеля) — либо отдать в управление гостинице и постепенно «отбивать» вложения. У редакции tut.by появилась возможность показать, как могло выглядеть это сверхдорогое жилье.

Апартаменты подразделялись на три вида и предлагались бы полностью готовыми к проживанию. Первый вариант дизайна выглядел бы так.

Гостиная

Спальня

Ванная

Второй санузел

Лоджия

Более классический вариант отсылает к дворцовым интерьерам.

Гостиная

Спальня

Прихожая

Ванная

Лоджия тоже есть.

Третий вариант апартаментов рассчитан на тех, кто предпочитает модерн.

В спальне полагался камин.

Все владельцы апартаментов могли бы пользоваться общими зонами. Например, холлом со стойкой.

Коридоры также оформлены в едином стиле.

Напомним, строила комплекс компания «Трайпл». Про еще один знаковый объект компании — дом «У Троицкого» мы писали не так давно: в начале октября там на продажу выставили двадцать квартир, с которых сняли ограничения на продажу, по необычно низкой для этого дома цене: от 1400 долларов за квадратный метр.

Мы уточнили: с момента выхода статьи продано (оформлено либо заключены предварительные договоры) двенадцать квартир из тех двадцати.

Кроме того, в доме не проданы пять квартир без отделки метражом свыше 200 «квадратов» и шесть более компактных. А еще в «доме Чижа» продают четыре небольшие (64 «квадрата») квартиры с отделкой — их «Трайпл» строил для своих командировочных сотрудников, но решил «разморозить» активы.