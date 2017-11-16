Скандальный российский психолог Козлов снова приехал в Минск 10 16.11.2017, 13:10

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Михаил Козлов

На него и в этот раз жалуются минчане.

В редакцию tut.by после очередного тренинга российского психолога Михаила Козлова обратился минчанин. Его девушка, послушав два дня лекцию «Перезагрузка. Пробуждение», вывезла из дома вещи, заблокировала номер молодого человека и отказывается что-либо объяснять. Буквально в августе минская милиция задерживала Козлова, продержала ночь и отпустила.

— Я пришел в редакцию, чтобы люди прочли этот материал и любыми способами старались бы удержать близкого человека, если вдруг он надумает пойти к этому человеку, — эмоционально говорит Андрей (имя изменено. — Прим.).

Парень заметно волнуется. Два года он жил с Татьяной (имя изменено. — Прим.), бывали, конечно, размолвки, но дело до разрыва никогда не доходило. Несколько дней назад его девушке подарили сертификат на тренинг, объясняя это тем, что Козлов сможет дать толчок ее работе.

— Утром 6 ноября Татьяна уехала на тренинг, о том, что это Козлов, я узнал спустя несколько часов. Стал читать про него в интернете, ужаснулся, чему он научит Таню, оскорбляя людей и заставляя раздеваться на сцене? Телефон девушки был выключен до 23.30, она приехала домой, мы немного поспорили. Я умолял ее не ехать туда, показывал про него ролики в интернете, но она настояла на своем, — рассказывает Андрей.

Тренинг Михаил Козлов проводил в Минске 6 и 7 ноября. Перед тем как приехать из Москвы в белорусскую столицу, он по видео обратился «к лидерам (то есть к тем, кто уже был на его тренингах. — Прим.) со слезливой просьбой» помочь собрать ему группу. Отметив, что люди неохотно даже за небольшую сумму в 200 долларов готовы его послушать. Сказалась августовская история, когда милиция задержала Козлова по подозрению в мошенничестве, отвезла в отделение и продержала ночь.

— Вы нагоните к нам людей, стоимость 200 долларов, но ты можешь называть любую сумму. Половину этих денег, которые человек нам заплатит, отдадим тебе, — обещает Козлов.

А дальше он учит «лидеров», как сделать ролик, который рекламирует тренинг Козлова. Итак, никакого «дебильного ковра» на заднем фоне, говорить эмоционально, короткими фразами, при этом махать руками. Группа на 6−7 ноября в Минске собралась.

— Моя девушка уехала на второй день «Перезагрузки», и больше я ее не видел, домой она не приехала ночевать. Теперь я в черном списке без объяснения причин. Пока меня не было дома, она вывезла из квартиры все. Такое чувство, что ураган все вынес начисто, не осталось даже посуды, — грустно улыбается Андрей. — Поймите, мне ничего не жалко. Я самостоятельный парень, все куплю еще раз. Дело в другом — со мной порвали, ничего не сказав. Она не дает мне шанса объясниться, встретиться, Таня же шла на тренинг не потому, что у нас были проблемы, а потому, что хотела повышения на работе. Накануне мы ужинали в ресторане, смеялись, обнимались. Разве я мог предположить, что это был наш последний вечер?

Сейчас Андрей общается с минчанами, которые в августе обращались в милицию с заявлением на Козлова и просили привлечь его к ответственности по ст. 209 УК «Мошенничество». Напомним, 17 августа 27-летняя минчанка Анна вызвала милицию после того, как побывала на тренинге у российского психолога. За него девушка заплатила 250 долларов. В помещении, где проходили занятия, окна заклеили черными мусорными мешками, телефоны забрали, в туалет, по ее словам, не пускали.

— Он говорил прямо, слов не выбирал, был и мат: «Не могу смотреть, как ты п… свою жизнь». В конце тренинга Козлов стал козырять связями в Москве, обещал поделиться, якобы человек он нежадный. Девушкам он говорил одно и то же: они не созданы для работы, они должны спать с олигархами и получать за это подарки. Если женщина спит с мужчиной, и даже с мужем, просто так, то она неудачница, которая ничего не смогла добиться и не знает своей миссии, — рассказывала тогда Анна.

С тренинга в Октябрьское РУВД забрали около 40 человек, Анна и еще пять человек написали заявление на Козлова.

— Проверка была проведена в полном объеме, признаков состава преступления не усматривается, — комментирует Эвелина Марковская, официальный представитель Октябрьского РУВД Минска.

В документах из милиции, которые получила Анна и другие заявители, указано, что Михаил Козлов перед тем, как провести тренинг в Минске, заключил договор с ИП, которое принадлежит его тестю. Там же сказано, что тесть привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте, состоит на учете в наркологическом диспансере с диагнозом «хронический алкоголизм». В момент проверки он был в Москве, и милиция не смогла с ним пообщаться.

По телефону в минском офисе Козлова отвечают, что в ближайшее время он снова приедет в белорусскую столицу с двухдневным тренингом.